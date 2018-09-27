Читайте, когда магнитные бури в октябре 2018 могут повлиять на организм. Ведь иногда магнитное поле Земли изменяется настолько, что может серьезно ухудшить состояние здоровья. Календарь магнитных бурь на октябрь 2018 поможет вам заранее подготовиться к геомагнитным колебаниям. А психологические приемы борьбы с плохим самочувствием от эксперта программы «Все буде добре» Оксаны Зайцевой помогут вам оставаться в хорошем настроении. Давайте узнаем, когда ожидаются магнитные бури в октябре 2018 года.

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Второй осенний месяц будет достаточно спокойным, сильных магнитных бурь не предвидится. Серьезных вспышек на солнце не ожидается, будут лишь незначительные геомагнитные колебания.

1 — 10 октября

Магнитные колебания слабой силы. Но будьте внимательны, 8 октября ожидается средней величины магнитная буря. Необходимо поберечь себя в этот день, ведь возможно достаточно ощутимое ухудшение самочувствия и неприятные симптомы в виде мигрени, проблем с сердечно-сосудистой системой и давлением. Симптомы могут возникать за несколько дней до и после вспышек.

11 — 28 октября

Спокойный период. Серьезных вспышек на солнце не предвидится. Большинству людей не стоит переживать о своем здоровье. Слабые геомагнитные колебания могут ощутить только очень чувствительные люди.

29 — 30 октября

Ожидается небольшое отклонение от нормы, которое может оказать лишь незначительное влияние на человека. Следите за артериальным давлением, избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Пейте больше травяных настоек и чаев, таких как ромашка, пустырник, валериана.

Как справляться с плохим самочувствием

Эксперт программы «Все буде добре» Оксана Зайцева рассказала, как относиться к магнитным бурям и какие психологические приемы использовать для борьбы с плохим самочувствием:

«Во-первых, как человек впечатлительный, эту информацию не отслеживаю, чтобы лишний раз не волноваться. Это помогает не настраиваться дополнительно на неблагоприятные условия. Во-вторых, для меня безделье — повод искать дополнительные причины и разрешения на плохое настроение, поэтому всегда слежу за балансом загруженности своего графика. Необходимо выделять себе время на отдых. В третьих, есть упражнения на визуализацию и медитацию, которые помогают справиться с недомоганиями и трудностями. Вот одно из них: найдите удобное уединенное место. Сядьте удобно, закройте глаза и расслабьтесь. Теперь представьте себе место, где вы себя чувствуете максимально защищенным. Что это за место? Прочувствуйте эту эмоцию. Запомните это состояние, наполнитесь этой энергией. Побудьте в таком состоянии. Это место недоступно для невзгод, здесь только спокойствие, здоровье и полная безопасность. Такое состояние наполняет каждую клеточку вашего тела, вы легко и свободно принимаете это. Вы и такая защищенность — одно целое. Медленно откройте глаза и улыбнитесь!».

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