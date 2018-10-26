Читайте, коли магнітні бурі в жовтні 2018 можуть вплинути на організм. Адже іноді магнітне поле Землі змінюється настільки, що може серйозно погіршити стан здоров’я. Календар магнітних бур на жовтень 2018 допоможе вам заздалегідь підготуватися до геомагнітних коливань. А психологічні прийоми боротьби з поганим самопочуттям від експерта програми «Все буде добре» Оксани Зайцевої допоможуть вам залишатися в доброму гуморі. Давайте дізнаємося, коли очікуються магнітні бурі в жовтні 2018 року.

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Другий осінній місяць буде досить спокійним, сильних магнітних бур не передбачається. Серйозних спалахів на сонці не очікується, будуть лише незначні геомагнітні коливання.

1 — 10 жовтня

Магнітні коливання слабкої потужності. Але будьте уважні, 8 жовтня очікується середньої величини магнітна буря. Необхідно поберегти себе в цей день, адже можливе досить відчутне погіршення самопочуття і неприємні симптоми у вигляді мігрені, проблем з серцево-судинною системою і тиском. Симптоми можуть виникати за кілька днів до і після спалахів.

11 — 28 жовтня

Спокійний період. Серйозних спалахів на сонці не передбачається. Більшості людей не варто переживати про своє здоров’я. Слабкі геомагнітні коливання можуть відчути тільки дуже чутливі люди.

29 — 30 жовтня

Очікується невелике відхилення від норми, яке може мати лише незначний вплив на людину. Слідкуйте за артеріальним тиском, уникайте стресових ситуацій і конфліктів. Пийте більше трав’яних настоянок і чаїв, таких як ромашка, пустирник, валеріана.

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Як впоратися з поганим самопочуттям

Експерт програми «Все буде добре» Оксана Зайцева розповіла, як ставитися до магнітних бур і які психологічні прийоми використовувати для боротьби з поганим самопочуттям:

«По-перше, як людина вразлива, цю інформацію не відстежую, щоб зайвий раз не хвилюватися. Це допомагає не налаштовуватися додатково на несприятливі умови. По-друге, для мене байдикування — привід шукати додаткові причини і дозволи на поганий настрій, тому завжди стежу за балансом завантаженості свого графіка. Необхідно виділяти собі час на відпочинок. По-третє, є вправи на візуалізацію і медитацію, які допомагають впоратися з недугами і труднощами. Ось одна з них: знайдіть зручне відокремлене місце. Сядьте зручно, закрийте очі та розслабтесь. Тепер уявіть собі місце, де ви себе почуваєте максимально захищеним. Що це за місце? Відчуйте цю емоцію. Запам’ятайте цей стан, наповніться цією енергією. Побудьте в такому стані. Це місце недоступне для негараздів, тут тільки спокій, здоров’я і повна безпека. Такий стан наповнює кожну клітинку вашого тіла, ви легко і вільно приймаєте це. Ви і така захищеність — одне ціле. Повільно відкрийте очі і посміхніться!».

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