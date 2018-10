Місячний календар на жовтень 2018 року буде особливо корисний тим, хто не знає, коли починати нове, а коли краще пригальмувати, що варто планувати заздалегідь, а що не терпить зволікань. Дворазовий переможець «Битви екстрасенсів» в Україні Хаял Алекперов розповів, які дні в жовтні 2018 будуть сприятливими для кожного зі знаків зодіаку. Щоб дізнатися, що чекає саме вас, читайте в матеріалі!

Настав час відмовитися від старих звичок і покласти край стосункам, що себе вичерпали. Сприятливий період для цього – з 1 по 8 жовтня. Особливо вдалим буде 6 число цього місяця.

Цей місяць – чудовий привід спробувати себе в абсолютно інших сферах. Ви будете приємно здивовані своїми здібностями, про які раніше не підозрювали. А щоб нові починання стали успішними, намагайтеся взятися за них в період з 10 по 15 жовтня.

Представникам цього знака варто звернути увагу на людей, які їх оточують. У цьому місяці зірки обіцяють перспективні знайомства, які дозволять зрушити з місця і піднятися на нові вершини. Особливо уважно поставтеся до знайомств у період з 15 по 23 жовтня – вони будуть надзвичайно вдалими.

Представникам цього знака жовтень обіцяє успіх у фінансових справах, а також прибуток. Особливо вдалими для різного роду фінансових операцій та інвестицій будуть 21, 23 і 24 жовтня.

Зірки радять Левам докласти зусиль в роботі – і незабаром вони зберуть плоди своїх старань. Особливо успішними для кар’єри стануть 6 і 10 жовтня. Якщо в цей період вам запропонують взятися за новий проект – не варто відмовлятися.

Жовтень 2018 для Дів – час ретельної роботи над собою. Представники цього знака нарешті досягнуть внутрішньої гармонії та будуть готові до важливої розмови з коханою людиною. А щоб бесіда з половинкою склалася максимально вдало, постарайтеся відкласти її до кінця місяця – на 25–30 числа.

Терезам варто як слід зайнятися собою і своїм здоров’ям. Дії, спрямовані на зміцнення імунітету, матимуть успіх. Особливо, якщо ви почнете займатися спортом з першого тижня місяця. Найбільш вдалими днями для нових починань будуть 1 і 10 жовтня.

У цьому місяці Скорпіони зможуть дати бій своєму самоїдству та невпевненості в собі. Саме час зайнятися своєю зовнішністю, змінити імідж і оновити гардероб. А найбільш вдалий час для цього – перші числа місяця – 1, 8, 9 жовтня.

У жовтні 2018 Стрільцям не варто показувати норов, особливо, якщо йдеться про кар’єру. Зараз не найкращий час вступати в суперечки з колегами. Найбільш сприятливим періодом для серйозної та успішної розмови з керівництвом є час молодого і зростаючого Місяця з 9 по 13 жовтня.

У жовтні 2018 Козерогам варто звернути особливу увагу на побутову сферу. Зараз у вас є всі шанси успішно вирішити накопичені питання і впоратися із сімейними чварами, які тривають вже давно. Вдалий час для подібних справ – 1, 24, 26, 29 жовтня.

У цьому місяці Водолії зможуть розібратися в собі і нарешті визначитися зі своїми прагненнями в різних життєвих сферах. Не виключено, що вас чекає важлива розмова з близькою людиною. Щоб досягти максимум взаєморозуміння і уникнути конфліктів, постарайтеся прийти до неї раніше, ніж настане повний місяць, – до 24 жовтня.

Зірки обіцяють Рибам успіх у творчості. Муза стане вашим частим супутником, особливо, якщо ви прислухаєтеся до себе і не будете відкладати починання в довгу шухляду. Найвдаліший час для творчості – 9, 14, 16 і 17 жовтня.

