Завдяки заступництву жовтого земляного Собаки 2018 рік — спокійний час дипломатії та терпіння, сімейних цінностей і любові. В цілому на нас чекає сприятливий в усіх сферах період. Читайте в нашому матеріалі докладний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2018 рік від переможця 18 сезону «Битви екстрасенсів», жреця графічної магії Каїна Крамера.

Протягом усього року ви будете рухатися тільки вперед. Можливо, Овни захочуть відкрити власну справу або розширити існуючий бізнес. Більшість ваших планів швидко здійсниться завдяки фінансовій допомозі спонсорів або партнерів. Також ви можете отримати прибуток від вдалих операцій з нерухомістю. При цьому варто дуже уважно підходити до оформлення фінансових документів. В особистому житті все спокійно, ви з партнером будете разом займатися облаштуванням житла. Що стосується здоров’я — стежте за способом життя, піклуйтеся про себе. Жінки-Овни з високою ймовірністю можуть завагітніти в 2018 році.

Для Тельців це буде дуже вдалий рік! Ви зможете розширити свій бізнес за допомогою впливових і владних людей. Можливо покращення відносин з партнерами. Але пам’ятайте, що будь-які партнерські угоди необхідно правильно оформляти. Великі доходи будуть тільки в першій половині року, і вам варто дуже розумно розпорядитися цими фінансами. В особистому житті пощастить одиноким Тельцям: вони зможуть вдало одружитися. Зі здоров’ям у вас не буде жодних проблем, якщо будете дотримуватися режиму і правильно харчуватися.

2018 рік для Близнюків буде дуже важливим у кар’єрних і фінансових питаннях. У першій половині року ви будете неймовірно працьовиті й продуктивні. На вас чекають нові проекти, вдалі угоди і, відповідно, гідна нагорода за виконану роботу. Є висока ймовірність піднятися по кар’єрних сходах. Гроші до вас будуть надходити регулярно. У сердечних справах на Близнюків чекає новий роман, можливо, навіть службовий. У вас є всі шанси створити серйозні та тривалі стосунки. Ведіть здоровий спосіб життя і балуйте себе масажем, лазнею, косметичними процедурами.

Протягом всього року Раків супроводжуватиме відчуття свободи. Перед вами відкриється маса можливостей як на роботі, так і в коханні. У кар’єрі ви зможете проявити всі свої таланти і отримати бажану посаду. На вас чекають вигідні угоди і вдале завершення минулих проектів. З фінансами особливих проблем не передбачається, найбільш прибутковою буде перша половина року. Самотні Раки будуть відкриті всьому новому: яскраві романи і вільні від зобов’язань відносини. У 2018 році ваше здоров’я не підведе: ви будете відмінно почуватися і добре виглядати.

У 2018 році Леви будуть у центрі уваги! Ваша кар’єра буде успішною, ви зможете справити хороше враження на партнерів і привернути їх до себе. Можливо, Леви навіть відкриють свою справу в 2018 році. Представники цього знака зможуть створити нові романтичні відносини зі вдалим продовженням. Ви будете контролювати свого партнера і проявляти владу над ним. Щодо здоров’я, то вам варто берегти себе й уникати перенапруги.

У 2018 році Діва доб’ється успіху як у професійному, так і в особистому житті. Ви зможете реалізувати свій потенціал і просунутися по кар’єрних сходах. Власний бізнес буде успішним — ви обженете всіх конкурентів. У другій половині року отримаєте чималий прибуток. У відносинах ви повинні бути максимально спокійні та мудрі, не дозволяйте ревнощам узяти верх. Сімейним Дівам потрібно приділяти більше уваги партнеру і дітям. А самотні до кінця року зустрінуть кохану людину. Відмовтеся від шкідливих звичок, займіться спортом — тоді ви зможете уникнути проблем із серцево-судинною системою та безсонням.

Терезів чекає насичений рік, сприятливий для реалізації всіх планів. Вам слід ретельно планувати всі справи, тоді ви просунетеся далеко вперед і отримаєте гідний прибуток. Творчі Терези зможуть набути небувалої популярності. На любовному фронті вам відповідатимуть взаємністю. А сімейні Терези зміцнять свої відносини і зможуть реалізувати спільні плани. Ваш імунітет буде міцним у 2018 році, проте не завадять активні заняття спортом.

У 2018 році зірки рекомендують Скорпіонам уникати негативу і спрямовувати енергію на вирішення реальних, а не надуманих проблем. На вас чекає кар’єрний злет, ви досягнете всіх цілей і реалізуєте себе. Ви зможете вирішити всі справи, підвищите доходи і досягнете стабільності. У любові Скорпіони будуть дуже ревниві і не стримані. Одинаки — в активному пошуку. Радимо не дратуватися й уникати перевтоми. Також перевірте свій зір.

У 2018 році Стрільці поставлять собі занадто багато завдань. Але щоб їх досягти, варто позбутися другорядних цілей. У справах вам потрібно бути терплячим і все добре планувати. Навчіться розставляти пріоритети і добре подумайте перед прийняттям важливого рішення. У любові ви будете дуже романтичні, непостійні та легковажні. Уникайте випадкових зв’язків і відрізняйте любов від закоханості. Цьогоріч зірки радять стежити за опорно-руховим апаратом, це дозволить зберегти енергію.

Козероги відчують приплив сил і почнуть реалізовувати свої ідеї. Ваша розсудливість дозволить направити енергію в потрібне русло. На роботі можливі нові знайомства і відрядження. Чимало Козерогів захочуть відсунути справи на другий план і поїдуть у подорож. Ніяких проблем у роботі не виникне, все вирішиться легко. Для сімейних Козерогів настане період оновлення відносин, а для вільних настане час яскравих романтичних пригод. Ваше здоров’я буде відмінним, займайтеся бігом, фітнесом і будь-якими активними навантаженнями.

У новому році у Водоліїв буде дуже багато перспективних ідей, але великих успіхів ви досягнете в мистецтві та науці. Представники цього знака зможуть поліпшити своє фінансове становище, поєднуючи творчість і ділову хватку. Всі ваші проекти прекрасно втіляться в життя. Ви будете дуже легко закохуватися в 2018 році і нарешті зможете зустріти потрібну людину для створення довгого і міцного союзу. Ваш імунітет буде добре працювати, тому щодо здоров’я вам переживати не варто.

Риби зможуть реалізувати свої плани, вибравши найвигідніший спосіб дій. Якщо хочете в роботі просунутися вперед, то вам слід проявити хитрість. Також не беріть на себе дуже багато обов’язків — ви швидко втомитеся і перегорите. Відносини Риб складатимуться гармонійно. Ви зустрінете хороших партнерів і будете абсолютно щасливі. Для вас у цей період корисні фітнес і йога. Якщо будете приділяти достатньо уваги здоров’ю, то воно помітно покращиться.

