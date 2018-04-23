У квітні астрологи радять звернути особливу увагу на здоров’я і гарний настрій. Із приходом весни імунітет ще не зміцнів, а тому потрібно знизити фізичні та емоційні навантаження. Що чекає на всі знаки зодіаку в цьому місяці — читайте в матеріалі.

Гороскоп на квітень 2018 — Овен

Овни націлені на перемогу як в особистому житті, так і в професійній сфері. Представникам цього знака належить багато працювати, щоб відстояти свої права. Всі зусилля зрештою принесуть багато плодів, але щоб не перегоріти, Овнам потрібно стежити за здоров’ям і добре харчуватися.

Гороскоп на квітень 2018 —Телець

Для Тельців місяць обіцяє багато кар’єрних можливостей. Якщо не будете боятися проявити себе, вийти за звичні рамки і розказати всім про свої ідеї, отримаєте приємний бонус. В особистому житті ви будете оточені теплом і турботою — не забувайте відповідати на це взаємністю.

Гороскоп на квітень 2018 — Близнюки

Нові та старі знайомства допоможуть вам в роботі та особистих справах. Очікуються витрати, тому слід акуратно поводитися з грошима. У романтичній сфері буде затишшя, але до кінця місяця все зміниться. Приділіть час свому внутрішнього стану, це допоможе вам залишатися в доброму гуморі.

Гороскоп на квітень 2018 — Рак

Цей місяць буде для Раків насиченим. У серйозних справах вам допоможуть перевірені друзі. Фортуна посміхнеться вам, але за це попросить багато зусиль. Щоб залишатися в надійному тилу сім’ї, проявіть більше ласки і турботи до близьких людей.

Читайте також: Місячний календар садівника-городника на квітень 2018 року

Гороскоп на квітень 2018 — Лев

Левів у квітні чекає професійний злет. У вас буде багато поїздок, цікавих знайомств та пропозицій. У любовній сфері буде багато романтики і пристрасті. Завдяки підтримці другої половинки Левів очікують позитивні зміни в кар’єрі та особисті досягнення.

Гороскоп на квітень 2018 — Діва

У Дів квітень буде спокійним, без особливих змін у будь-якій сфері. Очікуються деякі перешкоди і труднощі, тому варто бути максимально сфокусованим. Рідні та друзі допоможуть впоратися з важкими моментами. Не забувайте приділяти більше уваги собі і тим, хто про вас піклується.

Гороскоп на квітень 2018 — Терези

Терези захочуть спробувати багато нового, почнуть заводити нові знайомства. Не бійтеся свіжих відчуттів і невідомості. Саме так ви зможете знайти те, що давно хотіли. Зверніть увагу на своє здоров’я і настрій. Не намагайтеся вичавити з себе більше, ніж здатні.

Гороскоп на квітень 2018 — Скорпіон

Для цього знака настане час затишшя. Ви зможете подумати над кар’єрою, особистим життям, родиною, саморозвитком. Перед Скорпіоном відкриються нові горизонти. Не бійтеся скористатися шансом, інакше можете втратити щось важливе. Більше часу приділяйте прогулянкам на свіжому повітрі, щоб поліпшити самопочуття.

Гороскоп на квітень 2018 — Стрілець

Стрільці постануть перед складним вибором. Це життєвий урок, який багато що змінить у вашому житті. Саме тому в цей період так важливо зберігати добрі стосунки з близькими. Вони підтримають вас і дадуть пораду, коли ви будете спантеличені. Не забувайте веселитися і відпочивати, це допоможе вам бути в гарному настрої.

Читайте також: Значення 2018 року за східним гороскопом

Гороскоп на квітень 2018 — Козеріг

Козерогам доведеться багато працювати, але і сил у них буде багато. Однак забувати про відпочинок і здоровий спосіб життя не варто. Оточіть себе приємними і надійними людьми, і тоді зможете перевернути гори. В кінці місяця залиште справи і проведіть час з дорогими людьми, вирушайте в невелику подорож.

Гороскоп на квітень 2018 — Водолій

Цей знак у квітні буде сповнений позитиву, енергії і бажання щось змінювати у своєму житті. Приділіть час пошуку нових ідей в новому оточенні, з новими знайомствами. Намагайтеся більше рухатися і бувати на свіжому повітрі, щоб народжувалося більше свіжих ідей. Не переживайте, якщо щось не вийде — ви на правильному шляху.

Гороскоп на квітень 2018 — Риби

Для Риб квітень буде спокійним. У вас буде багато часу для роздумів про різні сфери свого життя: роботу, сім’ю, особисте життя, здоров’я. Проводьте більше часу з приємними людьми у спокійних місцях. У цьому місяці Риби заведуть багато нових знайомств, які виявляться доленосними.

Читайте також: Фінансовий гороскоп на 2018 рік

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.