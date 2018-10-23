Лунный календарь на октябрь 2018 года будет особенно полезен тем, кто не знает, когда начинать новое, а когда лучше притормозить, что стоит планировать заранее, а что не терпит отлагательств. Двукратный победитель «Битвы экстрасенсов» в Украине Хаял Алекперов рассказал, какие дни в октябре 2018 будут благоприятными для каждого из знаков зодиака. Чтобы узнать, что ждет именно вас, читайте в материале!

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Овны

Пришло время расстаться со старыми привычками и положить конец изжившим себя отношениям. Отличное время для этого – период с 1 по 8 октября. Особенно удачным будет 6 число этого месяца.

Тельцы

Этот месяц – отличный повод попробовать себя в совершенно других сферах. Вы будете приятно удивлены своими способностями, о которых раньше не подозревали. А чтобы новые начинания стали успешными, старайтесь взяться за них в период с 10 по 15 октября.

Близнецы

Представителям этого знака стоит обратить внимание на окружающих их людей. В этом месяце звезды сулят перспективные знакомства, которые позволят сдвинуться с места и взобраться на новые вершины. Особенно внимательно отнеситесь к знакомствам в период с 15 по 23 октября – они будут более чем удачными.

Раки

Представителям данного знака октябрь обещает успех в финансовых делах и денежную прибыль. Особенно удачными для различного рода финансовых сделок и инвестиций будут 21, 23 и 24 октября.

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Львы

Звезды советуют Львам приложить усилия в работе – и очень скоро они соберут плоды своих стараний. Особенно успешными для карьеры станут 6 и 10 октября. Если в этот период вам предложат взяться за новый проект – не стоит отказываться.

Девы

Октябрь 2018 для Дев – время усиленной работы над собой. Представители данного знака наконец-то обретут внутреннюю гармонию и будут готовы к важному разговору с любимым человеком. А чтобы беседа с половинкой сложилась максимально удачно, постарайтесь отложить ее до конца месяца – на 25–30 числа.

Весы

Весам стоит как следует заняться собой и своим здоровьем. Действия, направленные на укрепление иммунитета, будут иметь успех. Особенно, если вы начнете заниматься спортом с первой недели месяца. Наиболее удачными днями для новых начинаний будут 1 и 10 октября.

Скорпионы

В этом месяце Скорпионы смогут дать бой своему самоедству и неуверенности в себе. Самое время заняться своей внешностью, сменить свой имидж и обновить гардероб. А наиболее удачное время для этого – первые числа месяца – 1, 8, 9 октября.

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Стрельцы

В октябре 2018 Стрельцам не стоит упрямиться, особенно, если речь идет о карьере. Сейчас не лучшее время вступать в споры с коллегами. Наиболее благоприятным периодом для серьезного и успешного разговора с руководством является время новолуния и растущей Луны с 9 по 13 октября.

Козероги

В октябре 2018 Козерогам стоит обратить особое внимание на бытовую сферу. Сейчас у вас есть все шансы успешно решить накопившиеся вопросы и справиться с семейными раздорами, которые длятся уже давно. Удачное время для подобных дел – 1, 24, 26, 29 октября.

Водолеи

В этом месяце Водолеи смогут разобраться в себе и наконец-то определиться со своими стремлениями в разных жизненных сферах. Не исключено, что вам предстоит важный разговор с близким человеком. Чтобы достичь максимум взаимопонимания и избежать конфликтов, постарайтесь прийти к нему раньше, чем наступит полнолуние, – до 24 октября.

Рыбы

Звезды сулят Рыбам успех в творчестве. Муза станет вашим частым спутником, особенно, если вы прислушаетесь к себе и не будете откладывать начинания в дальний ящик. Самое удачное время для творчества – 9, 14, 16 и 17 октября.

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