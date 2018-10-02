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Телеканал СТБ / Лунный календарь стрижек на октябрь 2018 года от Ярославы Федоровой

Лунный календарь стрижек на октябрь 2018 года от Ярославы Федоровой

Телеканал СТБ

Лунный календарь стрижек на октябрь 2018 года поможет вам сменить прическу в правильное время. Часто мы сталкиваемся с тем, что после похода в парикмахерскую качество волос значительно ухудшается. А порой они и вовсе перестают расти. Чтобы избежать таких последствий и оздоровить свои локоны,  день для смены прически нужно подобрать согласно лунному календарю. Финалистка «Битвы экстрасенсов»-5 и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярослава Федорова рассказала, когда можно осмелиться на смену имиджа.

В октябре благоприятными для стрижки будут следующие даты: 4–7, 9–12, 18, 19, 25–27 октября, а во все остальные дни месяца следует воздержаться от походов в парикмахерскую.

По мнению астрологов, неоднократно подтвержденному наблюдениями, необходимо избегать любых стрижек в период прохождения Луны созвездий Рыб, Скорпиона, Водолея и Рака. Иначе пряди будут плохо расти, начнут интенсивно выпадать, утратят густоту и пышность. Так что если вы задаетесь вопросом, в какие дни можно стричься, то стоит запомнить эти созвездия и не стричься в это время.

Лунный календарь стрижек октябрь 2018

С древних времен люди с особенным трепетом и вниманием относились к своим волосам. Считается, что в волосах человека кроется сила его энергетического поля. Есть гипотезы о том, что они выступают в качестве неких антенн для связи с вселенскими энергетическими потоками. В подтверждение таких гипотез мы можем вспомнить немало примеров в виде легенд, сказок и различных обрядов, связанных с волосами. Например, в сказках при помощи сожжения волос вызывали духов, а в обрядах срезание волос изначально означало жертву богам  (в культуре давних украинцев – это жертва Роду) и богам плодородия. Также в старину существовал народный обычай – в знак перемирия дарить друг другу срезанный локон.

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Хорошими для стрижки считаются дни, когда Луна в Тельце и Козероге. Если подстричь волосы в этот момент, они станут быстрее расти, прекратится их сечение и выпадение. Когда Луна находится во Льве и Деве, стрижка поможет ускорить рост волос, однако ухудшит их качество. В Близнецах – сделает волосы непослушными, в Весах – поспособствует их ускоренному росту, при этом не ухудшит их состояние. В Рыбах – значительно замедлит процесс их роста.

Лунный календарь стрижек октябрь 2018

С волосами связано и немало различных запретов, например, нельзя стричь волосы в большие церковные праздники; нельзя стричь ребенка до одного года; нельзя топтать свои состриженные волосы и нельзя выбрасывать волосы туда, где их могут подобрать люди или птицы – будут мигрени.

Лунный календарь стрижек октябрь 2018

Кроме того, всегда помните, что подстригать и проводить всевозможные процедуры оздоровления волос (например, делать питательные или лечебные маски) лучше всего на растущую Луну. Если вам необходимо укрепить корни, а скорость роста волос при этом не имеет для вас значения, то можете отправляться в парикмахерскую в те дни, которые приходятся на момент убывания Луны.

Лунный календарь стрижек октябрь 2018

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Прислушавшись к этим несложным рекомендациям, каждый  поход в салон всегда будет приносить удовольствие, а главное – результат будет радовать вас и окружающих.

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