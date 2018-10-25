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Телеканал СТБ / Лунный календарь на ноябрь 2018 года от Хаяла Алекперова: удачные дни для любых начинаний

Лунный календарь на ноябрь 2018 года от Хаяла Алекперова: удачные дни для любых начинаний

Телеканал СТБ

Ноябрь – удачное время для начала новых дел. Многие знаки зодиака могут рассчитывать на удачные обстоятельства и счастливые возможности, которые помогут им достичь успеха. Но для этого очень важно приступить к новым начинаниям в благоприятный период, утверждает двукратный победитель «Битвы экстрасенсов», астролог Хаял Алекперов. Чтобы узнать, что ждет именно вас, читайте дальше в материале.

1й

Овны

Этот месяц для Овнов может стать периодом финансового прироста. Проекты и начинания, за которые они возьмутся, будут не только удачными, но и прибыльными. Хорошее время для новых стартов – середина месяца, а именно 18, 19 ноября. Также в эти дни можно смело делать финансовые вложения – ваши инвестиции и покупки будут прибыльными.

Тельцы

В ноябре звезды порадуют одиноких Тельцов новыми романтическими знакомствами. И есть большая вероятность, что эта встреча перерастет в серьезный роман. Особенно если знакомство произойдет в двадцатых числах месяца. Семейным же представителям знака стоит быть тактичнее в общении с близкими – есть вероятность ссор. Наиболее критичным может стать период полнолуния – 23 ноября.

Близнецы

Этот период – отличное время, чтобы заняться своим здоровьем и своей внешностью. Действия, направленные на укрепление и очищение организма, порадуют даже высшими результатами, чем вы рассчитываете. Так что самое время подумать о занятиях спортом и правильном питании. Особенно если решиться на перемены в последней декаде месяца. Наиболее удачным для представителей этого знака станут 24 и 25 ноября.

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Раки

Ракам в этом месяце предстоит сложный выбор. Вполне вероятно, что представители этого знака задумаются о новой должности, смене профессии или даже места жительства. В любом случае звезды советуют не торопиться. Но вот для перемен в сфере здоровья – период благоприятный. Вы успешно сможете расстаться с вредными привычками и хроническими заболеваниями. Наиболее удачные дни для этого – 25, 26 ноября.

Львы

Харизма и природное обаяние Львов поможет им в ноябре добиться новых высот. Удачное время, чтобы донести свои мысли и предложения руководству, получив при этом максимум пользы, ваше мнение окажется авторитетным. Уже с первых чисел месяца можно смело предлагать коллегам свои идеи – это не только поможет продвинуться по карьерной лестнице, но и улучшит ваше финансовое состояние. Наиболее благоприятные дни в ноябре – 1, 28.

Девы

У семейных Дев возможны разногласия с партнером. И скорее всего, причиной тому послужит то, что в паре давно назревает серьезный разговор, который постоянно откладывают. Подходящее время,  чтобы разрешить все разногласия и поговорить по душам для Дев, – начало месяца. А именно – 2, 3 числа. Одиноким же представителям знака стоит чаще выходить в свет, особенно – в период растущей луны – 8–10 ноября. В это время новые знакомства будут удачными.

Весы

В этот период Весам категорически нельзя лениться и откладывать текущие дела на потом. Именно сейчас у представителей знака появятся шансы встретить нужных людей, и постучать в нужные двери – не упустите такую возможность. Обратите особое внимание на 13, 14 и 20  ноября – в эти дни вероятность удачных совпадений очень высока.

Скорпионы

В профессиональной сфере деятельности фортуна будет на вашей стороне. Наиболее удачные дни в этом плане – 3, 6 ноября.  Главное, не распыляться по мелочам и правильно планировать свое время. В личных же отношениях не спешите принимать категоричных решений – можете в итоге сильно пожалеть. Наиболее критичным в личной сфере может стать период  полнолуния – 23 ноября.

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Стрельцы

Ваша экономность и умение правильно распоряжаться финансами принесут свои плоды. В это  период вы сможете совершить весомые покупки, на которые долго откладывали средства. Самым удачным периодом для новых приобретений и выгодных инвестиций станут 8, 9, 28 и 30 ноября.

Козероги

Звезды настоятельно рекомендуют разобраться с теми делами, которые вы уже подолгу откладываете на потом. И для решения подобных вопросов очень благоприятным периодом будет 11, 12 и 28 ноября.  В конце месяца будьте бдительны – ваша рассеянность может привести к неприятным финансовым потерям. Постарайтесь максимально сконцентрироваться, особенно опасными в этом плане могут стать 7, 15 ноября.

Водолеи

В этом месяце муза станет вашей частой гостьей –  на все идеи и творческие замыслы будут бить ключом. А потому не забывайте носить при себе блокнот и ручку, чтобы ничего не упустить, ведь то, что не успеете сейчас, сможете перевести в  разряд дальнейших планов. Наиболее плодотворным в этом плане станет период растущей луны в знаке Водолея – 13, 14, и 15 ноября.

Рыбы

В этот период Рыбам стоит очень внимательно относиться к поступающей им информации. Велика вероятность, что слухи и сплетни пытаются выдать вам за чистую монету. Кроме того, не стоит вмешиваться в конфликты в коллективе – именно вы можете оказаться крайними, а ваша репутация в следствии понесет урон. Наиболее опасными в этом плане могут стать 15, 23 ноября. А вот для начала новых дел удачным станет период растущей луны в созвездии Рыб – 16, 17 ноября.

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