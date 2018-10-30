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Телеканал СТБ / Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018: Даша Трегубова рассказала, как ухаживает за волосами

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018: Даша Трегубова рассказала, как ухаживает за волосами

Телеканал СТБ

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018 подскажет вам, какие дни благоприятны для смены прически. Если хотите добиться максимального результата, обязательно учтите фазу Луны в выбранный день. Подробности читайте в нашем материале. 

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Лунный календарь стрижек

Волосы отвечают за нашу жизненную силу и энергию. Поэтому смена прически в неправильный день чревата неприятными последствиями и выброшенными на ветер деньгами.

Хотите навестить парикмахера с пользой и удовольствием? Тогда планируйте посещение мастера в соответствии с лунным календарем.

Благоприятные дни для стрижки в ноябре

Напоминаю о том, что благоприятными дни для проведения стрижек и ухода за вашими волосами это  дни, когда луна находится в знаках Льва или Девы. В ноябре таковыми будут следующие дни:

Лунный календарь стрижек на ноябрь — самые благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30.

Лунный календарь стрижек на ноябрь — неблагоприятные дни для стрижки: 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26.

Данный календарь также будет полезным для планирования процедур по уходу за волосами. В неблагоприятные дни они не окажут никакого эффекта.

Небольшая хитрость – если вы обладательница короткой стрижки и хотите подольше сохранить форму и вид, то лучше стричься в период убывающей луны. Для проведения процедур связанных с окрашиванием или завивкой волос лучше выбрать даты на растущей луне, в этот период волосы быстрее восстановятся.

даша трегубова

Ведущая нового проекта телеканала СТБ «Цієї миті рік потому»-2018 Даша Трегубова рассказала, как ухаживает за своими локонами в домашних условиях. Читайте полезные советы от звезды:

«Я очень трепетно отношусь к своим волосам, потому что за годы работы в кадре они достаточно сильно пострадали. Поэтому уход за локонами — неотъемлемая часть заботы о себе. Я пользуюсь шампунями без sls, парабенов и силиконов — тогда волосы растут быстрее и чувствуют себя лучше.

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Иногда делаю дома ко-вошинг — мытьё головы без шампуня. Для шевелюры это отличный шанс отдохнуть от агрессивных средств. Обожаю домашнее кератирование. Оно не имеет ничего общего с салонной процедурой выпрямления. Это кератин, который как маска наносится на волосы, после чего локоны становятся упругими и живыми.

Когда позволяет время, делаю маски из масел: например, масло чёрного тмина наношу на корни, а кокосовое или любое другое — по всей длине волос».

Воспользуйтесь нашим лунным календарем стрижек на ноябрь 2018 года, и ваши волосы всегда будут здоровыми, сильными, красивыми!

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