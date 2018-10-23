Как выглядеть стильно каждый день? Ответ подскажет актриса, ведущая «Цієї миті рік потому» и очень красивая женщина Даша Трегубова. Мы подготовили серию материалов о моде и красоте. Выглядеть красиво без лишних затрат — реально. Что для этого нужно? Узнайте ответ в материале!

Конечно, любая девушка хочет выглядеть стильно каждый день. Но тренды меняются так резко, что мы просто не успеваем за ними уследить. А иногда вообще не хватает средств на покупку дорогих вещей. Что же делать, чтобы даже на простой прогулке быть сногсшибательной?

Как выглядеть стильно без больших затрат?

Составьте базовый гардероб.

Не нужно пугаться, ведь базовое — не означает скучное! Для начала пересмотрите в шкафу всю одежду. Выберите ту, с помощью которой всегда можно создавать много стильных образов на каждый день. Это вещи любые по цвету, стилю и фасону, которые всегда будут сочетаться друг с другом.

Больше по теме: Макияж осень 2018: модные тренды

Базовые вещи должны составлять основу вашего гардероба только потому, чтобы не возникало часто задаваемого вопроса «что надеть?». Выглядеть стильно без лишних затрат можно в том случае, если грамотно составить список основных вещей в гардеробе. Конечно, образ можно дополнить любимым аксессуаром.

Покупайте вещи вне сезона.

Внесезонный шопинг — отличная идея для обновления гардероба. Вы не только сможете сэкономить деньги, но и заранее подготовить образы на каждый день.

Например, зимой лучше покупать вещи на теплый период времени: шорты, купальники, футболки и легкие куртки. А летом наоборот — теплые свитера или ботинки на осень. Такая стратегия очень популярна среди молодежи.

Больше по теме: Модные стрижки 2018 года: советы Мирославы Ульяниной

Дополняйте образ разными аксессуарами, чтобы выглядеть дорого.

Конечно, осень — не самое яркое время года. Серые будни вынуждают следовать определенному дресс-коду — одеваться в темные цвета, носить свитера и теплые сапоги. Но кто сказал, что нельзя дополнить образ красной сумкой, большими серьгами или шляпой?

Выгодной инвестицией станет классическая шляпа или черное кепи. Такие головные уборы идеально сочетаются с любой верхней одеждой. Каждый день быть стильной непросто, но всегда можно подобрать сумку, которая спасет даже самый мрачный образ.

Больше по теме: Модные прически и укладки на длинные волосы: выбор звезд СТБ

Поясные сумки — нашумевший тренд, который остается на первой позиции. И неспроста! Это очень удобно, ведь самые нужные вещи — телефон, карточки или расческа — всегда будут легкодоступны.

Носите узкие джинсы с объемными свитерами.

Осенью узкие джинсы вновь возвращаются. Красиво подобранный низ подчеркнет вашу фигуру — сделает стройнее и выделит бедра. В холодный период рекомендуется носить штаны темных оттенков с высокой талией. Чтобы выглядеть стильно, под такой образ лучше всего подходят объемные свитера грубой вязки.

Такое сочетание демонстрирует в женщине ее стройность, нежность и хрупкость. Свитер-oversize и качественные джинсы непременно сделают ваш образ дорогим без лишних затрат.

Больше по теме: Модные теплые платья 2018: фото-новинки

Сделайте акцент на талии с помощью правильно подобранного низа.

Согласитесь, талия — самая привлекательная часть женского тела. Поэтому ее подчеркивание никогда не будет лишним. Стилисты рекомендуют носить широкие пояса поверх платьев свободного размера, жакетов и даже пальто. С помощью такого трюка можно скорректировать свой силуэт и при этом оставаться стильной каждый день.

Черные вещи — всегда выглядят очень дорого и стильно.

Наряды в черным цвете будут актуальными и стильными всегда. Темные вещи сочетаются со всеми аксессуарами. В черном пальто, свитере и брюках вы будете выглядеть стильно, дорого.

Больше по теме: Брови 2018: модные тенденции года и лайфхаки от Елены Мельник

Например, классическое черное платье — самый оптимальный вариант на любое мероприятие. Гардероб любой женщины неполный, если в нем нет вещей черного цвета.

Наносите минимум макияжа и ухаживайте за волосами.

Несомненно, красиво подобранная одежда сделает ваш образ стильным и безупречным. Только неухоженность испортит ваш внешний вид. Поэтому всегда следите за состоянием волос. Красивая прическа — залог красивого образа на каждый день.

Больше по теме: Модная зимняя обувь 2018–2019: советы от Ольги Сумской

Забудьте о ярких тенях, сегодня в тренде — естественная красота. Многие девушки не могут отказаться от красной помады, черной подводки, тонального крема и хайлайтера. Но ничто так не дешевит образ, как многослойность косметики. Недавно ненакрашенная девушка считалась серой мышкой, которая не умеет следить за собой. Но время и нравы поменялись. Легкий макияж сделает ваш образ красивым и в то же время дорогим.

Известная актриса и ведущая «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова знает, как выглядеть дорого каждый день. Чтобы выглядеть стильно и дорого, Даша рекомендует следить за собой:

Уделять внимание макияжу. Если он присутствует, то должен быть уместным и правильно подобранным. Но днем лучше воздержаться от толстого слоя тонального крема или накладных ресниц.

Выбирать правильную обувь. Качественная, удобная и красивая обувь — залог отличного настроения и легкой походки у девушек.

Детали — залог красоты. Ухоженные руки, красивый маникюр, сияющая кожа и здоровые волосы всегда выглядят стильно.

Любовь к себе сделает вашу жизнь ярче. Изменения во внешности всегда видны, когда горят ваши глаза. А позитивная энергетика — это всегда модно и стильно.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ