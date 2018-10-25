Листопад – вдалий час для початку нових справ. Багато знаків зодіаку можуть розраховувати на вдалі обставини і щасливі можливості, які допоможуть їм досягти успіху. Але для цього дуже важливо приступити до нових починань у сприятливий період, стверджує дворазовий переможець «Битви екстрасенсів», астролог Хаял Алекперов. Щоб дізнатися, що чекає саме вас, читайте далі в матеріалі.

Овни

Цей місяць для Овнів може стати періодом фінансового приросту. Проекти та починання, за які вони візьмуться, будуть не тільки вдалими, а й прибутковими. Сприятливий час для нових стартів – середина місяця, а саме 18, 19 листопада. Також в ці дні можна сміливо робити фінансові вкладення – ваші інвестиції та покупки будуть прибутковими.

Тельці

У листопаді зірки порадують одиноких Тельців новими романтичними знайомствами. І є велика ймовірність, що ця зустріч переросте в серйозний роман. Особливо, якщо знайомство відбудеться в двадцятих числах місяця. Сімейним ж представникам знака варто бути тактовнішими в спілкуванні з близькими – є ймовірність сварок. Особливо критичним може стати період повного місяця – 23 листопада.

Близнюки

Цей період – чудовий час, щоб зайнятися своїм здоров’ям і своєю зовнішністю. Дії, спрямовані на зміцнення і очищення організму, порадують навіть вищими результатами, ніж ви розраховуєте. Тож саме час подумати про заняття спортом і правильне харчування. Особливо якщо зважитися на зміни в останній декаді місяця. Найбільш вдалими для представників цього знака стануть 24, 25 листопада.

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Раки

Раків в цьому місяці чекає складний вибір. Цілком ймовірно, що представники цього знаку задумаються про нову посаду, зміни професії або навіть місця проживання. У будь-якому випадку зірки радять не поспішати. Але ось для змін у сфері здоров’я – період сприятливий. Ви успішно зможете позбутися шкідливих звичок і хронічних захворювань. Найбільш вдалі дні для цього – 25, 26 листопада.

Леви

Харизма і природна чарівність Левів допоможе їм в листопаді домогтися нових висот. Вдалий час, щоб донести свої думки і пропозиції керівництву, отримавши при цьому максимум користі, ваша думка виявиться авторитетною. Уже з перших чисел місяця можна сміливо пропонувати колегам свої ідеї – це не тільки допоможе просунутися кар’єрними сходами, а й поліпшить ваше фінансове становище. Найбільш сприятливі дні в листопаді – 1, 28.

Діви

У сімейних Дів можливі розбіжності з партнером. І швидше за все, причиною цього буде те, що в парі давно назріває серйозна розмова, яку постійно відкладають. Слушна нагода, щоб вирішити всі розбіжності та поговорити відверто для Дів, – початок місяця. А саме – 2, 3 числа. Самотнім представникам знака варто частіше виходити в світ, особливо – в період зростаючого місяця – 8–10 листопада. У цей час нові знайомства будуть вдалими.

Терези

У цей період Терезам категорично не можна лінуватися і відкладати поточні справи на потім. Саме зараз у представників знака з’являться шанси зустріти потрібних людей і постукати в потрібні двері – не пропустіть таку можливість. Зверніть особливу увагу на 13, 14 і 20 листопада – в ці дні ймовірність вдалих збігів дуже висока.

Скорпіони

У професійній сфері діяльності фортуна буде на вашому боці. Найбільш вдалі дні в цьому плані – 3, 6 листопада. Головне, не розпорошуватися на дрібниці та правильно планувати свій час. В особистих же стосунках не поспішайте приймати категоричних рішень – можете в підсумку сильно пошкодувати. Найбільш критичним в особистій сфері може стати період повного місяця – 23 листопада.

Стрільці

Ваша економність і вміння правильно розпоряджатися фінансами принесуть свої плоди. У цей період ви зможете зробити вагомі покупки, на які довго відкладали кошти. Найвдалішим періодом для нових придбань і вигідних інвестицій стануть 8, 9, 28 і 30 листопада.

Козероги

Зірки рекомендують розібратися з тими справами, які ви вже довго відкладаєте на потім. І для вирішення подібних питань дуже сприятливим періодом буде 11, 12 і 28 листопада. В кінці місяця будьте пильні – ваша неуважність може призвести до неприємних фінансових втрат. Постарайтеся максимально сконцентруватися, особливо небезпечними в цьому плані можуть стати 7, 15 листопада.

Водолії

У цьому місяці муза стане вашою частою гостею – всі ідеї та творчі задуми будуть вирувати. А тому не забувайте носити при собі блокнот і ручку, щоб нічого не пропустити, адже те, що не встигнете зараз, зможете перевести в розряд подальших планів. Найбільш плідним у цьому сенсі стане період зростаючого місяця в знаку Водолія – ​​13, 14, і 15 листопада.

Риби

У цей період Рибам варто дуже уважно ставитися до інформації, яка їм надходить. Велика ймовірність, що чутки і плітки намагаються видати вам за чисту монету. Крім того, не варто втручатися в конфлікти в колективі – саме ви можете опинитися крайніми, а ваша репутація пізніше постраждає. Найбільш небезпечними в цьому плані можуть стати 15, 23 листопада. А ось для початку нових справ вдалим стане період зростаючого місяця в сузір’ї Риб – 16, 17 листопада.

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