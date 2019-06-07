У гороскопі на 7 червня ви дізнаєтеся, що веселого принесе вам ця п’ятниця. Як провести цей день з користю для душі та тіла – читайте в гороскопі на сьогодні. Адже перша п’ятниця літа повинна пройти незабутньо.

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Овен

Овни, який вибір вас зараз так мучить? Вам буде здаватися в цей день, що ви помилилися, і ви будете сумніватися в правильності свого шляху. Але це нормально, усі ми люди і всім властиво сумніватися, слухайте своє серце.

Телець

Тельці, сьогодні ви цілком можете отримати нову роботу. Якщо ви давно були в пошуках, то йдіть на всі співбесіди, і одна з них буде тою самою! А якщо з роботою вже все вирішено, то чекайте премію, вона повинна бути вашою.

Близнюки

Близнюки, беріться за велику справу у роботі, за яку інші не наважуються взятися. Хоча вам здаватиметься, що начальство проти цього, ми віримо, що вам все вдасться. Після цього ви навіть зможете отримати підвищення.

Рак

Вас чекає багато поїздок попереду, ось тільки вибрати напрямок буде справжнім завданням. Вам буде хотітися і туди, і сюди. Думаєте наздогнати двох зайців? Так чому б і ні, вам це вдасться!

Лев

Леви, якщо ви вирішили вирушить в цей день в подорож на машині, то обов’язково пристібайте ремінь безпеки і дотримуйтесь правил дорожнього руху, інакше у вас можуть бути проблеми. Навіть якщо ви їдете не далеко, а лише по місту, будьте обережні!

Діва

Діви, для вас ця п’ятниця таки розпусниця. У вас можуть поновитися стосунки з колишніми партнерами, і не без допомоги алкоголю. Ось у кого точно намічається веселий вечір!

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Терези

Терези, вам пора отримувати більше. Як щодо підвищити ціну за свої послуги, якщо ви працюєте на себе? Вам точно все вдасться, не варто боятися, навіть якщо ваші колеги кажуть, що нічого не вийде. Серед них багато недоброзичливців, запам’ятайте це.

Скорпіон

У вас можуть виникнути складнощі з вашим чоловіком чи дружиною через дітей в цей день. У вас зараз немає часу займатися їхнім вихованням, адже навчання закінчилося і вони вимагають більше часу від вас. Постарайтеся поговорити з партнером відверто, щоб вирішити цю проблему.

Стрелец

Стрільці, можливо, вам доведеться щось почати продавати, щоб отримати потрібну для вас суму. Адже ви почали процес капіталовкладення для вашої нової справи, чи не так? Придивіться, що б ви могли продати і отримати з цього користь.

Козероги

Козероги, ви буквально на порозі наукового відкриття! Вам світить Нобелівська премія або хоча б похвала від начальства, якщо вже на те пішло. Просто знайдіть для себе тему, якою вам було б цікаво займатися.

Водолій

Водолії, саме час придумати новий продукт, який дасть додатковий дохід! Це приведе вас до ще більшої незалежності і фрилансу, тож ви скоро зможете працювати на себе і нікому не підкорятися. Круто ж!

Риби

Риби, якщо планували цей вечір п’ятниці провести в компанії друзів, то краще відкласти цю ідею. Під час посиденьок ви помітите таке, що ваш список друзів поменшає, воно вам треба? Проведіть краще вечір вдома, з родиною.

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