В гороскопе на 7 июня вы узнаете, что веселого принесет вам эта пятница. Как провести этот день с пользой для души и тела – читайте в гороскопе на сегодня. Ведь первая пятница лета должна пройти незабываемо.

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Овен

Овны, какой выбор вас сейчас так мучит? Вам будет казаться в этот день, что вы ошиблись, и будете сомневаться в правильности своего пути. Но это нормально, все мы люди и всем свойственно сомневаться, слушайте свое сердце.

Телец

Тельцы, сегодня вы вполне можете получить новую работу. Если вы давно были в поисках, то идите на все собеседования и одно из них будет тем самым! А если с работой уже все решено, то ждите премию, она должна быть вашей.

Близнецы

Близнецы, беритесь за крупное дело на работе, за которое другие не решаются взяться. Хотя вам будет казаться, что начальство против этого, мы верим, что у вас все получится. После этого вы даже сможете получить повышение.

Рак

Вас ждет много поездок впереди, вот только выбрать направление будет настоящей задачей. Вам будет хотеться и туда, и сюда. Думаете угнаться за двумя зайцами? Так почему бы и нет, у вас это получится!

Лев

Львы, если вы решили отправиться в этот день в путешествие на машине, то обязательно пристегивайте ремень безопасности и соблюдайте правила дорожного движения, иначе у вас могут быть проблемы. Даже если вы едете не далеко, а лишь по городу, будьте аккуратны!

Дева

Девы, для вас эта пятница таки развратница. У вас могут возобновиться отношения с бывшими партнерами, и не без помощи алкоголя. Вот у кого точно намечается веселый вечер!

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Весы

Весы, вам пора получать больше. Как насчет повысить цену за свои услуги, если вы работаете на себя? У вас точно все получится, не стоит бояться, даже если ваши коллеги говорят, что ничего не выйдет. Среди них много недоброжелателей, запомните это.

Скорпион

У вас могут возникнуть сложности с вашем мужем или женой из-за детей в этот день. У вас сейчас нет времени заниматься их воспитанием, а ведь учеба закончилась и они требуют больше времени от вас. Постарайтесь поговорить с партнером по душам, чтобы решить эту проблему.

Стрелец

Стрельцы, возможно, вам придется что-то начать продавать, чтобы получить нужную для вас сумму. Ведь начали процесс капиталовложения для вашего нового дела, не так ли? Присмотритесь, что бы вы могли продать и получить из этого пользу.

Козерог

Козероги, вы буквально на пороге научного открытия! Вам светит Нобелевская премия или хотя бы похвала от начальства, если уж на то пошло. Просто найдите для себя тему, которой вам было бы интересно заниматься.

Водолей

Водолеи, самое время придумать новый продукт, который даст дополнительный доход! Это приведет вас к еще большей независимости и фрилансу, так что вы скоро сможете работать на себя и никому не подчиняться. Круто же!

Рыбы

Рыбы, если планировали этот вечер пятницы провести в компании друзей, то лучше отложить эту идею. Во время посиделок вы заметите такое, что ваш список друзей может уменьшиться, оно вам надо? Проведите лучше вечер дома, с семьей.

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