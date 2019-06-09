Гороскоп на 9 июня 2019 года принесет много интересных новостей для Раков и Львов. Чтобы правильно настроится на следующую неделю, читайте наш гороскоп на 9.06.2019.

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Овен

Сегодня у Овнов возникнут сложности с братьями или сестрами. Кто-то из них может вас обмануть или повести себя некрасиво. Ответите тем же или поступите по совести?

Телец

Тельцы, в этот день вас стоит отдать долг. А также Вселенная ждет от вас принятия важных решений, с которыми вы немного затянули. Вы должны быть как птица феникс, которая возродится из пепла после этого дня.

Близнецы

Близнецы, с вашей личной жизнью по прежнему все сложно. Вы абсолютно никак не можете договориться, почему так? Если хотите, чтобы это закончилось, то забудьте о гордыне, она тут неуместна.

Рак

Раки, готовы немного потратится в этот день? Или даже много. Ведь звезды вам вещают, что придется потратить большие суммы на на билеты и поездку в новое место. Все таки решились отдохнуть?

Лев

Львы, в этот день вы можете расчитывать, что вам придут денюжки на счет. Это будет компенсация за что-то или вы узнаете о получении наследства. Также если хотели брать недвижимость в кредит, то вам все карты в руки!

Дева

Девы, несмотря на все проблемы в личной жизни, вы испытываете сейчас очень сильные чувства. Вот только к тому ли человеку? Вам скоро могут признаться в чувствах, несмотря на все расстояния на вашем пути друг к другу.

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Весы

Любимый человек всегда готов придти к вам на помощь. Если не справляетесь с обьемами по работе, не стесняйтесь просить у него помощи. Ведь для этого и существуют отношения, чтобы помогать друг другу и быть поддержкой, не так ли?

Скорпион

Скорпионы, в этот день вы можете засомневаться в чувствах к вашему партнеру. Или почувствуете холод от него. А все из-за того, что ваше торжество или праздник пришлось отменить. Теперь вы не знаете как наладить ситуацию.

Стрелец

Стрельцы, сейчас самое главное научится выраать то, что вы ощущаете в своем внешнем облике. Попробуйте взглянуть на себя под другим углом и понять как вы прекрасны. Ведь другого такого человека нет во всем белом свете…

Козерог

Сегодняшний день будет объявлен днем тишины. Вам стоит отключить все телефоны и не выходить в интернет, иначе вы просто не сможете отдохнуть, столько будет писем и звонков. А ведь вы заслужили на это спокойное воскресенье.

Водолей

Советуем Водолеям не посещать никакие мероприятия в этот день. Особенно с друзьями. Скорее всего, они поведут себя некрасиво из-за денег и это очень сильно вас расстроит. Везде одни эгоисты, такая правда жизни.

Рыбы

Рыбы, с одним из родственников у вас не клеяться отношения в последнее время. Вы постоянно не можете найти общий язык, хотя и обязаны часто пересекаться. Вот только скоро он может попасть в беду и ему понадобится ваша помощь. Как вы поступите?

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