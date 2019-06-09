Гороскоп на 9 червня 2019 року принесе багато цікавих новин для Раків і Львів. Щоб правильно налаштуватися на наступний тиждень, читайте наш гороскоп на 9.06.2019.

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Овен

Сьогодні у Овнів виникнуть складності з братами або сестрами. Хтось із них може вас обдурити або повести себе некрасиво. Відповісте тим же чи поступите по совісті?

Телець

Тельці, в цей день вам варто віддати борг. А також Всесвіт чекає від вас прийняття важливих рішень, з якими ви трохи затягнули. Ви повинні бути як птах фенікс, який відродиться з попелу після цього дня.

Близнюки

Близнюки, з вашим особистим життям і надалі все складно. Ви абсолютно ніяк не можете домовитися, чому так? Якщо хочете, щоб це закінчилося, то забудьте про гординю, вона тут недоречна.

Рак

Раки, готові трохи витратиться в цей день? Або навіть не трохи. Адже зірки стверджують, що доведеться витратити великі суми на на квитки і поїздку в нове місце. Все таки зважилися відпочити?

Лев

Леви, в цей день ви можете розраховувати, що вам прийдуть грошики на рахунок. Це буде компенсація за щось або ви дізнаєтеся про отримання спадщини. Також якщо хотіли брати нерухомість в кредит, то вам всі карти в руки!

Діва

Діви, незважаючи на всі проблеми в особистому житті, ви відчуваєте зараз дуже сильні почуття. Ось тільки чи до тієї людини? Вам скоро можуть зізнатися в почуттях, незважаючи на всі відстані на вашому шляху один до одного.

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Терези

Кохана людина завжди готова прийти до вас на допомогу. Якщо не справляєтеся з об’ємами по роботі, не соромтеся просити у неї допомоги. Адже для цього й існують відносини, щоб допомагати один одному і бути підтримкою, чи не так?

Скорпіон

Скорпіони, в цей день ви можете засумніватися в почуттях до вашого партнера. Або відчуєте холод від нього. А все через те, що ваше торжество або свято довелося скасувати. Тепер ви не знаєте як налагодити ситуацію.

Стрілець

Стрільці, зараз найголовніше навчитися виражати те, що ви відчуваєте в своєму зовнішньому вигляді. Спробуйте поглянути на себе під іншим кутом і зрозуміти як ви прекрасні. Адже іншої такої людини немає у всьому білому світі…

Козеріг

Сьогоднішній день буде оголошено днем ​​тиші. Вам варто відключити всі телефони і не виходити в інтернет, інакше ви просто не зможете відпочити, стільки буде листів і дзвінків. Але ж ви заслужили на цю спокійну неділю.

Водолій

Радимо Водоліям не відвідувати ніякі заходи в цей день. Особливо з друзями. Швидше за все, вони поведуть себе негарно через гроші і це дуже сильно вас засмутить. Скрізь одні егоїсти, така правда життя.

Риби

Риби, з одним з родичів у вас не клеяться відносини останнім часом. Ви постійно не можете знайти спільну мову, хоча і зобов’язані часто перетинатися. Ось тільки скоро він може потрапити в біду і йому знадобиться ваша допомога. Що ви будете робити?

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