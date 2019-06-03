В гороскопе на 4 июня 2019 года вы узнаете, что интересного может произойти в вашей жизни сегодня. Если вас мучают сомнения, делать или нет, – читайте наш гороскоп, мы подскажем правильное решение.

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Овен

В этот день направьте свои силы на то, чтобы получить долгожданное инвестирование. Все-таки ваш проект подает большие надежды и все, что вам нужно, это деньги для воплощения его в реальность. Поработайте над тем, чтобы получить их извне.

Телец

Тельцы, если вы интересуетесь модой, то в этот день вам было бы полезно поработать над чьим-то имиджем. Сходите вместе с близким человеком на шопинг и подберите ему (а заодно и себе) новые образы на лето. Вы сможете очень весело провести время.

Близнецы

Если в этот день у вас праздник, то вам стоит провести его шумно и весело, а не закрываться у себя дома. Особенно если это ваш день рождения. Берите билеты на крупный концерт и оторвитесь там на полную, вы этого заслужили!

Рак

Вопрос дружбы у вас продолжается. Вы можете начало лета провести с одним из очень близких товарищей. Какое-то время вы даже поживете вместе, например, отправившись в совместную поездку. Чем не кайф?

Лев

Львы, вам нужно в этот день решить все вопросы с банком и со страховкой. Если раньше вы не задумывались о ее приобретении, то сейчас самое время. Она может сэкономить вам большие деньги в будущем.

Дева

Девы, в этот день вы будете буквально нарасхват. С вами все хотят пообщаться и всем вы нужны. Это касается и работы, и личной жизни. Готовы к такому количеству внимания или хотите побыть наедине?

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Весы

В этот день вас может подстерегать опасность. Вы даже можете стать свидетелем несчастного случая. А вот чтобы самому не стать его участником, будьте предельно аккуратны.

Скорпион

Скорпионы, в этот день вы будете очень нужны вашему родственнику. Ему нужна будет от вас помощь и поддержка, в каком-то смысле она будет связана с детьми. Вы же не против провести время с детьми близкого человека?

Стрелец

Стрельцы, сходите на курсы, которые повысят вашу квалификацию по работе. Это даст вам большие возможности и откроет многие пути развития в будущем. Когда еще заниматься самообразованием, как не летом?

Козерог

Если вас ждет публичное выступление, будь то концерт или защита диплома, то сегодня все пройдет наилучшим образом. Вы сорвете шквал аплодисментов или лучшую оценку за вашу работу. Ведь вы этого заслужили!

Водолей

Белая полоса в финансовом плане продолжается. Хоть вам и приходится вкладываться в бизнес, но он дает свой результат и вы пожинаете плоды. Настройте себе пассивный доход, чтобы все лето отдыхать, как вам такая идея?

Рыбы

Рыбы, будьте предельно аккуратны в дороге сегодня. Вам могут очень сильно повредить машину, либо она сломается сама. Если вы еще не продлили страховку, то займитесь этим вопросом немедленно!

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