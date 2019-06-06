Гороскоп на 6.06.2019 від екстрасенсів СТБ рассажет як вам найкраще провести цей день. Щоб ваш четвер пройшов продуктивно і весело, читайте наш гороскоп на сьогодні.

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Овен

Овны, если вы планируете какую-то поездку или переезд, то сейчас самое время. Вам обязательно повезет с районом и соседями, или с отелем, если вы отправляетесь в путешествие. Вам можно только позавидовать!

Телец

Тельцы, вашему другу или родственнику очень нужна ваша помощь сейчас! Он может даже не сказать об этом, но вы обязательно это заметите. Особенно обратите внимание на сожителей, они нуждаются в вас сегодня.

Близнецы

Близнецы, вам может быть трудно договорится с начальтсвом в этот день. Разговор совсем не получится, но вы должны попытаться найти факты и утверждения, которые помогут вам в дальнейшем. Не бойтесь выражать свое мнение!

Рак

В этот день вы получите визу или другой государственный документ, который станет подтверждением ваших стараний. Конечно, столько пахать и стараться каждый день, вам должно воздаться по заслугам. Так держать, Раки!

Лев

Львы, в этот день вы можете стать случайными свидетелями чьей-то неудачи. Это может быть даже довольно опасная для вас ситуация, поэтому не спешите впереди паровоза, чтобы не попасть в беду.

Дева

В вашей личной жизни продолжаются споры из-за мелочей. Может даже быть такое, что вы узнаете об интрижке или служебном романе вашего партнера. Как вы поступите, если это правда?

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Весы

Весы, вам придется поработать в эти дни больше, чем обычно. Но имейте ввиду, что после этого вы можете намекнуть своему начальству на повышение по должности или увеличение зарплаты и они не смогут отвертется!

Скорпион

Скорпионы, вам стоит в этот день открыть для себя новое направление, в котором вы хотели бы заниматься. Ведь вы очень талантливый человек, но ваша лень вам мешает добиться успеха! Начните делать то, что доставляет вам удовольствие.

Стрелец

Стрельцы, из-за того, что ваши деньги постоянно куда-то улетучиваются, вам стоит подумать о том, как найти новый источник дохода. Возможно, это будет совсем другое направление, отличное от того, чем вы занимаетесь сейчас, но почему бы не попробовать?

Козерог

Козероги, ваши мысли буквально сводят вас с ума. Вашим близким даже может казаться, что с вами что-то не так и вы очень сильно изменились. А это все просто из-за того, что вы хотите побыть наедине и разобраться в себе, дайте себе такую возможность.

Водолей

Вашему профессионализму сейчас нет равных. Все таки вы доказали, что ваш талант и знания очень нужны этому миру, так держать. Вот только не стоит сильно зазнаваться, лучше пойдите на уступки, это только сделает вас сильнее.

Рыбы

Рыбы, в этот период у вас могут быть непонятки с друзьями. Они не понимают вас, а вы их. Вы можете даже столкнутся с эгоизмом и обманом с их стороны. Будьте к этому готовы.

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