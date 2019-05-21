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«Джованни»: что ждет зрителей в 3 и 4 сериях классического ситкома (Анонс)

21.05.2019

Приключения веселого семейства в ситкоме «Джованни» только начинаются! Сергей отправится на свидание. Все было бы очень хорошо, если бы не тот факт, что он живет с невестой и бывшей женой. Что еще произойдет в 3 и 4 сериях? Читайте в материале.

джованни

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Друг Сергея, заядлый бабник Макс, попросил сходить с ним на двойное свидание. Все бы ничего, но тот факт, что мужчина живет уже с двумя женщинами, портит ситуацию. Очень странно, но Аня не против, и даже обещает не закатывать истерик.

А вот Светлане не до приключений бывшего мужа. Ее дети решили сделать все, чтобы не уехать в Кишинев. Именно там живет Кристиан, новый жених Светы. Чтобы спугнуть мужчину, они придумают очень странную историю.

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Video: «Джованни»: что ждет зрителей в 3 и 4 сериях классического ситкома (Анонс)

Ситком Джованни - 1 сезон. 3 серия и 4 серия Джованни выйдут в эфир 21 мая 2019. О чем серии ситкома Джованни читайте в анонсе

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