«Джованни»: что ждет зрителей в 3 и 4 сериях классического ситкома (Анонс)
21.05.2019
Приключения веселого семейства в ситкоме «Джованни» только начинаются! Сергей отправится на свидание. Все было бы очень хорошо, если бы не тот факт, что он живет с невестой и бывшей женой. Что еще произойдет в 3 и 4 сериях? Читайте в материале.
Друг Сергея, заядлый бабник Макс, попросил сходить с ним на двойное свидание. Все бы ничего, но тот факт, что мужчина живет уже с двумя женщинами, портит ситуацию. Очень странно, но Аня не против, и даже обещает не закатывать истерик.
А вот Светлане не до приключений бывшего мужа. Ее дети решили сделать все, чтобы не уехать в Кишинев. Именно там живет Кристиан, новый жених Светы. Чтобы спугнуть мужчину, они придумают очень странную историю.