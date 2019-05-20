Сегодня в 21:00 на телеканале СТБ выйдет классический ситком «Джованни» от Vaverka production. По словам одного из авторов идеи Дмитрия Танковича, это типичная семейная история, которая наполнена качественным юмором. Почему стоит посмотреть ситком «Джованни»? Что ждет зрителя? Об этом рассказал креативный продюсер Виталий Е. Подробности – в материале.

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«Джованни» сделан с любовью

Креативный продюсер Виталий Е рассказал, что «Джованни» сделан с любовью: «Проекту очень повезло с командой на всех этапах его производства. Единственное, что хочу отметить: часто бывает, что на различных проектах у креативной группы (сценаристы и продюсеры) регулярные споры и разногласия с режиссером. Тут же получилось исключение из правила. Когда мы только начали работать с Кириллом, было ощущение, что прошли с ним не один проект. Мы удачно сработались, надеюсь, это будет видно по финальному результату».

Актерский состав

Ситком с таким шикарным актерским составом нельзя пропустить! «В жанре ситкома актёры – ключевая составляющая. Все наши актёры – серьёзные профессионалы, с большим количеством проектов за плечами. Надеюсь, когда сериал выйдет, все поймут, почему выбор пал именно на них», – заявил Виталий Е.

Производство Vavёrka Production

Компания Vavёrka Production специализируется на юмористических жанрах телевидения. И ситком «Джованни» — очередная лента с интересным сюжетом и непревзойденными актерами. Авторами идеи «Джованни» выступили Дмитрий Хрипун и Дмитрий Танкович.

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Хронометраж серий

Хронометраж каждой серии ситкома «Джованни» составляет 24 минуты. Не всегда есть время и силы смотреть после долгого рабочего дня длинные серии. Очень удобно, что ситком в эти 24 минуты вмещает все. Это интересно, познавательно и увлекательно!

Ситком о семейных ценностях

«Джованни» не пытается быть большим – это простая, добрая и душевная комедия о семейных ценностях.

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