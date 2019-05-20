Сьогодні о 21:00 на телеканалі СТБ вийде класичний ситком «Джованні» від Vaverka production. За словами одного з авторів ідеї Дмитра Танковича, це типова сімейна історія, яка наповнена якісним гумором. Чому варто подивитися ситком «Джованні»? Що чекає на глядача? Про це розповів креативний продюсер Віталій Є. Подробиці – в матеріалі.

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«Джованні» зроблено з любов’ю

Креативний продюсер Віталій Є розповів, що «Джованні» зроблений з любов’ю: «проекту дуже пощастило з командою на всіх етапах його виробництва. Єдине, що хочу зазначити: часто буває, що на різних проектах у креативної групи (сценаристи і продюсери) регулярні суперечки і непорозуміння з режисером. Тут же – виняток з правил. Коли ми тільки почали працювати з Кирилом, було відчуття, що пройшли з ним не один проект. Ми добре спрацювалися, сподіваюся, це буде помітно за фінальним результатом».

Акторський склад

Ситком з таким гарним акторським складом не можна пропустити! «У жанрі ситкому актори – ключова складова. Всі наші актори – серйозні професіонали, з великою кількістю проектів за плечима. Сподіваюся, коли серіал вийде, всі зрозуміють, чому вибір ліг саме на них», – заявив Віталій Є.

Виробництво Vavёrka Production

Компанія Vavёrka Production спеціалізується на гумористичних жанрах телебачення. І ситком «Джованні» – чергова стрічка з цікавим сюжетом і неперевершеними акторами. Авторами ідеї «Джованні» виступили Дмитро Хрипун та Дмитро Танкович.

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Хронометраж серій

Хронометраж кожної серії ситкому «Джованні» становить 24 хвилини. Не завжди є час і сили дивитися після тривалого робочого дня довгі серії. Дуже зручно, що ситком у 24 хвилини вміщує все. Це цікаво, пізнавально і захопливо!

Ситком про сімейні цінності

«Джованні» не намагається бути великим – це проста, добра і душевна комедія про сімейні цінності.

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