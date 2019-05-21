Пригоди веселого сімейства в ситкомі «Джованні» тільки починаються! Сергій відправиться на побачення. Все було б дуже добре, якби не той факт, що він живе з нареченою і колишньою дружиною. Що ще станеться у 3 і 4 серіях? Читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Джованні»: 5 причин дивитися ситком



Друг Сергія, затятий бабій Макс, попросив сходити з ним на подвійне побачення. Все б нічого, але той факт, що чоловік живе вже з двома жінками, псує ситуацію. Дуже дивно, але Аня не проти, і навіть обіцяє не влаштовувати істерик.

А ось Світлані не до пригод колишнього чоловіка. Її діти вирішили зробити все, щоб не переїхати до Кишинева. Саме там живе Крістіан, нове захоплення Світлани. Щоб налякати чоловіка, вони вигадають дуже дивну історію.

Video: «Джованні»: що чекає глядачів у 3 і 4 серіях класичного ситкому (Анонс) Ситком Джованні - 1 сезон. 3 серія та 4 серія Джованні вийдуть в ефір 21 травня 2019. Про що серії ситкому Джованні читайте в анонсі

Більше на тему: «Джованні»: кількість серій та графік виходу

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ