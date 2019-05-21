За плечами у Дмитрия Суржикова уже больше сотни ролей. Известный украинский актер театра и кино еще и по совместительству режиссер, сценарист и продюсер. Напоминаем, что Дмитрий в ситкоме «Джованни» играет Максима, лучшего друга главного героя Сергея. Подробнее об актере – в материале.

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Дмитрий Суржиков родился 31 декабря 1979 года. Закончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Сейчас Дмитрий – известный украинский актер театра и кино, а также режиссер, сценарист и продюсер.

С 2017 года Дмитрий Суржиков – заслуженный артист Украины. Первый спектакль артиста состоялся в далеком 1988 году – «Рогоносец», именно в нем он сыграл роль Бруно. Одним из самых важных драматических спектаклей для Дмитрия Суржикова является постановка по пьесе Ивана Франко «Украденное счастье» в 2004 году, где он сыграл Мыколу Задорожного. В качестве актера кино Дмитрий дебютировал в 2003 году – сериал «Европейский конвой».

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Дмитрий Суржиков известен своей ролью в моноспектакле «Дикарь Forever, или Несколько слов в защиту Пещерного человека». Почему именно эту работу стоит выделить? Известно, что пьеса, по которой сделана постановка, переведене на 35 языков, а исполняется в более чем 45 странах мира.

Фильмография:

«Ангел-хранитель»

«Право на надежду»

«Хайтарма»,

«Сваты»-4

«Мамочка моя»

«Слуга народа»

«Джованни»

«Сдается домик у моря»

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