Дмитрий Суржиков: биография актера ситкома «Джованни»
За плечами у Дмитрия Суржикова уже больше сотни ролей. Известный украинский актер театра и кино еще и по совместительству режиссер, сценарист и продюсер. Напоминаем, что Дмитрий в ситкоме «Джованни» играет Максима, лучшего друга главного героя Сергея. Подробнее об актере – в материале.
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Дмитрий Суржиков родился 31 декабря 1979 года. Закончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Сейчас Дмитрий – известный украинский актер театра и кино, а также режиссер, сценарист и продюсер.
С 2017 года Дмитрий Суржиков – заслуженный артист Украины. Первый спектакль артиста состоялся в далеком 1988 году – «Рогоносец», именно в нем он сыграл роль Бруно. Одним из самых важных драматических спектаклей для Дмитрия Суржикова является постановка по пьесе Ивана Франко «Украденное счастье» в 2004 году, где он сыграл Мыколу Задорожного. В качестве актера кино Дмитрий дебютировал в 2003 году – сериал «Европейский конвой».
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Дмитрий Суржиков известен своей ролью в моноспектакле «Дикарь Forever, или Несколько слов в защиту Пещерного человека». Почему именно эту работу стоит выделить? Известно, что пьеса, по которой сделана постановка, переведене на 35 языков, а исполняется в более чем 45 странах мира.
Фильмография:
- «Ангел-хранитель»
- «Право на надежду»
- «Хайтарма»,
- «Сваты»-4
- «Мамочка моя»
- «Слуга народа»
- «Джованни»
- «Сдается домик у моря»