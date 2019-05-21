Дмитро Суржиков: біографія актора ситкому «Джованні»
За плечима у Дмитра Суржикова вже більше сотні ролей. Відомий український актор театру і кіно ще й за сумісництвом режисер, сценарист і продюсер. Нагадуємо, що Дмитро в ситкомі «Джованні» грає Максима, найкращого друга головного героя Сергія. Детальніше про актора – в матеріалі.
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Дмитро Суржиков народився 31 грудня 1979 року. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Зараз Дмитро – відомий український актор театру і кіно, а також режисер, сценарист і продюсер. З 2017 року Дмитро Суржиков – заслужений артист України. Перший спектакль артиста відбувся в далекому 1988 році – «Рогоносець», саме в ньому він зіграв роль Бруно. Однією із найважливіших драматичних вистав для Дмитра Суржикова є постановка за п’єсою Івана Франка «Украдене щастя» у 2004 році, де він зіграв Миколу Задорожного. Як актор кіно Дмитро дебютував у 2003 році – серіал «Європейський конвой».
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До слова, свій перший короткометражний фільм артист зняв у 2010 році, назва кінороботи – «Мама».
Дмитро Суржиков відомий своєю роллю у моновиставі «Дикун Forever, або Кілька слів на захист Печерної людини». Чому саме цю роботу варто виділити? Відомо, що п’єса, за якою зроблена постановка, перекладена на 35 мов, а виконується в понад 45 країнах світу.
Фільмографія:
- «Ангел-охоронець»
- «Право на надію»
- «Хайтарма»
- «Свати»-4
- «Мамочка моя»
- «Слуга народу»
- «Джованні»
- «Здамо будиночок біля моря»