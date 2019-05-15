Молодая актриса Дарья Легейда завоевала авторитет в современной киноиндустрии. В «Крепостной» девушка запомнилась всем ролью Василинки, которую мы также увидим во втором сезоне костюмированной мелодрамы. Уже состоялась премьера сериала «Дочки-матери», где Даша появилась в главной роли. Биографию, а также информацию о творческом пути Даши Легейды читайте в материале.

Полное имя: Дарья Анатольевна Легейда

Дата рождения: 20 июля 1993 г.

Место рождения: Одесса

Деятельность: актриса театра и кино

Место проживания: Киев

Детство и юность. Родители будущей актрисы поддерживали творческие интересы девочки, поэтому отдали ее заниматься в хореографическую школу. Однако, чтобы раскрыть весь потенциал, этого оказалось мало, и Даша начала профессионально заниматься вокалом. Девушка даже выступала под псевдонимом Даша Дорис.

Даша Легейда окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Курсом руководил известный украинский режиссер С. А. Моисеев.

Начало актерской карьеры. После окончания вуза девушка играла на сцене Национального драматического Театра им. И. Франко. А вот профессиональная карьера в кино началась в 2015 году с эпизодической роли в мелодраматической картине «Бессмертник». Позже артистка исполнила несколько других небольших, но ярких ролей.

Популярность пришла только после участия в сериале «Артистка». Даша Легейда сыграла драматическую роль. Ее героиня — молодая девушка Ника, которая хотела покорить мир театра и кино.

Сериал «Крепостная». В масштабной костюмированной мелодраме Даша повиялась в образе крепостной Василинки. Наивная, покорная и очень добрая — именно так можно описать героиню Даши Легейды. Василинку купили в начале сериала. Бедная девушка не знает, что ее ждет в будущем: она станет очередной «канарейкой» барина или же обретет желанную свободу?

Сериал «Дочки матери» («2 + 2 = 6»). В новом сериале Дарья Легейда сыграла главную роль — Кристину Ковалевич. Девушка с малых лет находилась под присмотром властной матери, поэтому для нее стало привычкой делать так, как хотят родители. Но вдруг, встретив нахального мальчишку, она с отличницы превращается в непослушную девочку. Только открыв для себя мир без запретов и ограничений, героиня забеременела в свои 16 лет.

Роли Даши Легейды в кино:

2015 — «Бессмертник», эпизод

2016 — «Пёс-2», Ирина

2016 — «Певица», Вика

2017 — «Короткое слово «нет», Света

2017 — «Искушение», Инна Хоменко

2017 — «Искушение-2», Инна Хоменко

2017 — «Горничная», Лариса

2017 — «Было у отца два сына», Василиса

2018 — «Артистка», Ника

2018 — «Чужие родные», эпизод

2019 — «Крепостная», Василинка

2019 — «Дочки-матери», Кристина

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ