Слава Красовская: биография, творчество и все новости об актрисе

Украинская актриса театра и кино Слава Красовская сыграла одну из важных ролей в костюмированной мелодраме «Крепостная» — Галю. Ее героиня настолько понравилась зрителям, что они хотят больше узнать об актрисе. Биографию и все о творческом пути Славы Красовской читайте в материале.

Полное имя: Станислава Красовская

Дата рождения: 11 ноября 1989 г.

Место рождения: Киев

Деятельность: актриса театра и кино

Семейное положение: не замужем

Место проживания: Киев

Детство и юность. Творческий путь Славы Красовской начался в Киевской детской школе искусств № 8, где она занималась на театральном отделении. Именно там она обучалась актерскому мастерству. Позже она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Начало актерской карьеры. Слава Красовская — одна из наиболее талантливых актрис молодого поколения. Свои первые актерские шаги в театре девушка сделала еще во время учебы в институте. Девушка решила делиться своим творчеством, поэтому актриса преподавала актерское мастерство в школе искусств «Open Art Studio».

В 2014 году Слава участвовала в театральном проекте «Семинар игрового театра» под руководством О. Липцина. Молодая артистка участвовала во многих сериалах и театральных спектаклях.

Девушка совместно с Open Art Studio и «Домом Талантов» работала над проектом ARTISTIC. ARTISTIC — это коллектив юных артистов, для которых актерское мастерство — не просто хобби или увлечение, а первый шаг к профессии.

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2011 — «Дневники темного»

2013 — «Женский доктор»-2, Катя Реброва

2013—2014 — «Сашка», Катя

2013—2016 — «Как закалялся стайл», жена Евгения Яновича

2014 — «Гречанка», Анна

2015 — «Отдел 44», Анна

2016 — «Команда», Тамара

2016 — «На линии жизни», Тамара Глушко

2016 — «Плохой хороший коп», Пилипчук

2017 — «Неисправимые», Полина

2017 — «Подкидыши»-2, юрист Саша

2017 — «Сторожевая застава»

2017 — «Колдуньи», Ника

2018 — «Опер по вызову», Лидия

2019 — «Крепостная», Галя

2019 — «Дочки-матери», Марина

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