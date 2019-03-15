Второй сезон сериала «Крепостная» выйдет в этом году на телеканале СТБ. Зрители вновь окунутся в мир 19 века и узнают продолжение невероятной истории любви и предательства. Новый сезон действительно обещает стать захватывающим. В нем вы узнаете интригующие подробности жизни любимых героев костюмированной мелодрамы. Чего ожидать от второго сезона «Крепостной»? Подробности — в материале!

StarLight Films и FILM.UA больше года работали над созданием многосерийной костюмированной мелодрамой «Крепостная». Интригующий сериал завоевал любовь зрителей и вторую неделю подряд возглавляет топ программ украинского телевидения.

Когда выйдет 2 сезон сериала «Крепостная»?

Дата выхода второго сезона масштабного сериала запланирована на осень 2019 года. Чтобы узнать точные данные и график выхода новых серий, следите за материалами на сайте STB.UA. Во втором сезоне планируют показать 24 эпизода.

Напомним, премьера первого сезона состоялась 25 февраля. Заключительные серии первого сезона масштабной мелодрамы зрители увидят в четверг, 14 марта, в 20:00.

По сюжету сериала «Крепостная» Катерину Вербицкую воспитали, как благородную барышню. Но на самом деле она всего лишь собственность самого богатого помещика Петра Червинского. Бедной девушке предстоит преодолеть множество испытаний на пути к свободе. С какими препятствиями столкнется девушка в будущем? Узнайте уже во втором сезоне!

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