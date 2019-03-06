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«Крепостная»: первые кадры сериала

06.03.2019

С понедельника по четверг в 20:00 смотрите любимый сериал «Крепостная» на Телеканале СТБ. Съемки длились больше года в самых живописных уголках Украины. Зрители узнают трогательную историю крепостной девушки Катерины, которая мечтает о свободе. 

Кат Ковальчук - Катерина Вербицкая

В сериале «Крепостная» рассказывается история 18-летней Катерины. Она красива, умна и волею своей крестной матери воспитана как барышня благородных кровей. Но для всего мира Катерина лишь чужая собственность. Она принадлежит самому богатому помещику Червинскому. В борьбе за свою свободу и счастье девушке придется пережить ужасные испытания. Что ждет Катерину в конце такого страшного и изнурительного пути к свободе?

Смотрите первые три тизера масштабного сериала:

Video: «Крепостная»: первые кадры сериала

На телеканале СТБ состоится премьера сериала Крепостная. Скоро вы узнаете историю крепостной девушке в драме Крепостная

Video: «Крепостная»: первые кадры сериала

На телеканале СТБ состоится премьера сериала Крепостная. Скоро вы узнаете историю крепостной девушке в драме Крепостная

Video: «Крепостная»: первые кадры сериала

На телеканале СТБ состоится премьера сериала Крепостная. Скоро вы узнаете историю крепостной девушке в драме Крепостная

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