«Крепостная»: первые кадры сериала
06.03.2019
С понедельника по четверг в 20:00 смотрите любимый сериал «Крепостная» на Телеканале СТБ. Съемки длились больше года в самых живописных уголках Украины. Зрители узнают трогательную историю крепостной девушки Катерины, которая мечтает о свободе.
В сериале «Крепостная» рассказывается история 18-летней Катерины. Она красива, умна и волею своей крестной матери воспитана как барышня благородных кровей. Но для всего мира Катерина лишь чужая собственность. Она принадлежит самому богатому помещику Червинскому. В борьбе за свою свободу и счастье девушке придется пережить ужасные испытания. Что ждет Катерину в конце такого страшного и изнурительного пути к свободе?
Смотрите первые три тизера масштабного сериала:
Video: «Крепостная»: первые кадры сериалаНа телеканале СТБ состоится премьера сериала Крепостная. Скоро вы узнаете историю крепостной девушке в драме Крепостная
Video: «Крепостная»: первые кадры сериалаНа телеканале СТБ состоится премьера сериала Крепостная. Скоро вы узнаете историю крепостной девушке в драме Крепостная
Video: «Крепостная»: первые кадры сериалаНа телеканале СТБ состоится премьера сериала Крепостная. Скоро вы узнаете историю крепостной девушке в драме Крепостная
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