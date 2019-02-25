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«Крепостная»: интригующий трейлер сериала

25.02.2019

Уже 25 февраля в 20:00 на телеканале СТБ зрители познакомятся с невероятной историей запретной любви в сериале «Крепостная». Трогательная жизнь Екатерины Вербицкой не оставит равнодушным никого. Что же ждет бедную крепостную Катю? Смотрите первые интригующие кадры!

Смотреть онлайн: сериал Крепостная – 1 серия
Смотреть онлайн: сериал Крепостная – 2 серия

крепостная

История разворачивается вокруг крепостной Катерины Вербицкой, которая мечтает о свободе. Случайная встреча с благородным дворянином Алексеем меняет жизнь девушки. Несмотря на запрет жестокого помещика, крепостная влюбляется в парня. Но будет ли Алексей бороться за свою избранницу, узнав, что она — чужое имущество?

В сериале «Крепостная» зрителей ждут жизненные истории, полные любовных интриг, роковых страстей, больших надежд и семейных тайн. Женщины в изысканных платьях готовы пойти на любые ухищрения и разбить несчетное количество сердец.

Атмосфера 19 века завораживает, а потрясающие пейзажи дарят ощущение присутствия.

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Смотрите первые кадры костюмированной мелодрамы «Крепостная»:

Video: «Крепостная»: интригующий трейлер сериала

На телеканале СТБ состоится премьера сериала Крепостная. Смотрите первый трейлер костюмированной мелодрамы Крепостная

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