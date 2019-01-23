Наталка Денисенко в сериале «Крепостная» и в жизни — разные люди
Актриса «Крепостной» Наталка Денисенко увела и соблазнила женатого мужчину, но только в сериале. В жизни артистка — примерная мама и любящая супруга. В костюмированной драме девушка сыграет настоящую обольстительницу Ларису Яхонтову. Подробности — в материале.
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Сексуальная, хорошенькая и очень острая на язык — все это можно сказать о персонаже «Крепостной» Ларисе Яхонтовой. Именно актрису Нежинского театра сыграет известная артистка Наталка Денисенко. Ее героиня шальная и веселая девушка, буйный характер которой валит наповал всех мужчин.
Сама же Наталка в жизни совсем не такая. Она — примерная мать маленького сына и любящая жена. В своем Instagram девушка опубликовала нежные семейные фото.
Фото: Instagram
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Актриса сериала «Крепостная» поделилась с поклонниками откровениями. Она утверждает, что за каждой улыбкой их семьи кроются огромные испытания. Но влюбленые пережили все трудности, чтобы наконец-то стать счастливыми.
Фото: Instagram
«Семья — это самое прекрасное, что дано человеку. Это самая лучшая почва для личного, духовного и карьерного роста. Это самая движущая сила, потому что ради таких моментов хочется жить», — пишет Наталка Денисенко.
Фото: Instagram
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