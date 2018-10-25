«С волками жить»: телеканал СТБ покажет новый украинский сериал

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / «С волками жить»: телеканал СТБ покажет новый украинский сериал

«С волками жить»: телеканал СТБ покажет новый украинский сериал

Телеканал СТБ

Телеканал СТБ приступил к работе над новым сериалом «С волками жить», его производством занимается компания «Artforms production». Главный автор сериала – Татьяна Гнедаш, продюсер – Денис Пономаренко. Премьера состоится на телеканале СТБ весной 2019 года.

с волками жить

«С волками жить» — это история юной девушки Евы, которая никогда не знала своих родителей. Четырех лет от роду она попадает в шайку отъявленных воров и жуликов и чудом выживает в самых мрачных воровских притонах большого города. Но никакие силы зла не могут победить стремление девушки вырваться из оков преступного мира, обрести счастье чистого домашнего очага и любовь мужчины своей мечты.

Больше по теме: «Ігри Нескорених» 2018: серебро получил Юрий Дмитренко

Идеей для сериала послужил знаменитый роман Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Сценарий «С волками жить» был написан Татьяной Гнедаш в соавторстве с известным литератором и сценаристом Ириной Черновой.

с волками жить

«Предложение рассказать историю Оливера современным языком было озвучено генеральным директором СТБ Владимиром Бородянским. «Приключения Оливера Твиста» — это роман-воспитание о борьбе сил добра и зла за душу ребенка. Написанный в девятнадцатом веке, он по-прежнему актуален по своей сути. Мы все родом из детства, и наши судьбы во многом определяются нашими стартовыми возможностями, средой нашего воспитания. Лондонский воришка Оливер Твист вдохновил нас и стал предтечей сегодняшней киевской мошенницы Евы Корнейчук. Надеюсь, сюжет получился захватывающим», – рассказывает Татьяна Гнедаш.

Больше по теме: Как выбрать тренера – рассказала Марина Узелкова

Роль Евы исполнит актриса Анастасия Рула. Также в проекте задействованы актеры Вячеслав Довженко, Дмитрий Гаврилов,  Елизавета Циник, Валентин Томусяк, Светлана Зельбет, Владислав Онищенко, Николай Боклан, Лариса Руснак, Федор Ольховский и другие.

с волками жить

Главный автор – Татьяна Гнедаш, продюсер – Денис Пономаренко, режиссер-постановщик – Вера Яковенко, оператор-постановщик – Александр Шилов, художник-постановщик – Мария Чупайленко, художник по костюмам – Ольга Коваль, художник по гриму – Наталья Миколайчук.

Съемки «С волками жить» проходят в Киеве. В картине запланировано 8 эпизодов.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить