«С волками жить»: телеканал СТБ покажет новый украинский сериал

Телеканал СТБ приступил к работе над новым сериалом «С волками жить», его производством занимается компания «Artforms production». Главный автор сериала – Татьяна Гнедаш, продюсер – Денис Пономаренко. Премьера состоится на телеканале СТБ весной 2019 года.

«С волками жить» — это история юной девушки Евы, которая никогда не знала своих родителей. Четырех лет от роду она попадает в шайку отъявленных воров и жуликов и чудом выживает в самых мрачных воровских притонах большого города. Но никакие силы зла не могут победить стремление девушки вырваться из оков преступного мира, обрести счастье чистого домашнего очага и любовь мужчины своей мечты.

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Идеей для сериала послужил знаменитый роман Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Сценарий «С волками жить» был написан Татьяной Гнедаш в соавторстве с известным литератором и сценаристом Ириной Черновой.

«Предложение рассказать историю Оливера современным языком было озвучено генеральным директором СТБ Владимиром Бородянским. «Приключения Оливера Твиста» — это роман-воспитание о борьбе сил добра и зла за душу ребенка. Написанный в девятнадцатом веке, он по-прежнему актуален по своей сути. Мы все родом из детства, и наши судьбы во многом определяются нашими стартовыми возможностями, средой нашего воспитания. Лондонский воришка Оливер Твист вдохновил нас и стал предтечей сегодняшней киевской мошенницы Евы Корнейчук. Надеюсь, сюжет получился захватывающим», – рассказывает Татьяна Гнедаш.

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Роль Евы исполнит актриса Анастасия Рула. Также в проекте задействованы актеры Вячеслав Довженко, Дмитрий Гаврилов, Елизавета Циник, Валентин Томусяк, Светлана Зельбет, Владислав Онищенко, Николай Боклан, Лариса Руснак, Федор Ольховский и другие.

Главный автор – Татьяна Гнедаш, продюсер – Денис Пономаренко, режиссер-постановщик – Вера Яковенко, оператор-постановщик – Александр Шилов, художник-постановщик – Мария Чупайленко, художник по костюмам – Ольга Коваль, художник по гриму – Наталья Миколайчук.

Съемки «С волками жить» проходят в Киеве. В картине запланировано 8 эпизодов.

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