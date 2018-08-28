Сегодня стартует самая масштабная кулинарная битва Украины — 8 сезон «МастерШеф». В первом выпуске судьи проведут кастинг и выберут лучших поваров Украины. Это будет непростая задача, ведь, кроме кулинарных творений, претенденты будут впечатлять жюри еще и своей харизмой. Кто же из них по-настоящему заслуживает белый фартук — узнаем уже в 20.00 на телеканале СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 8 сезон 1 выпуск от 28.08.2018

Юля очень любит готовить десерты: в ее меню, как правило, преобладают пирожные, булочки и пончики… Поэтому на кастинге девушка решила покорить Эктора Хименеса-Браво авторским десертом «Нежность». Пленил ли Эктора вкус этого блюда и действительно ли он утонет в голубых глазах Юлии?

Александр основательно подготовился к кастингу 8 сезона «МастерШеф». Мужчина надел рубашку, брюки, галстук и обувь из конопли! Неужели и песто тоже приготовил из конопли? Как знать, но судьи заметно повеселели после дегустации…

Еще один претендент на белый фартук развлекал судей на кастинге и движениями тираннозавра, и странными танцами, даже гладиатора изображал! Что же он хотел этим сказать? И какое блюдо он решил креативно представить? Узнаем уже сегодня в 20.00 на «МастерШеф»-8.

Больше по теме: Руководитель «МастерШеф» раскрыл все секреты 8 сезона в 2018

Video: Судьи «МастерШеф»-8 выберут самых талантливых кулинаров-аматоров в 1 выпуске В 1 выпуске Мастер Шеф 8 судьи проведут кастинг и выберут лучших поваров Украины. Чем претенденты будут удивлять судей Мастер Шеф 8 - читайте в материале.

Video: Судьи «МастерШеф»-8 выберут самых талантливых кулинаров-аматоров в 1 выпуске В 1 выпуске Мастер Шеф 8 судьи проведут кастинг и выберут лучших поваров Украины. Чем претенденты будут удивлять судей Мастер Шеф 8 - читайте в материале.

Video: Судьи «МастерШеф»-8 выберут самых талантливых кулинаров-аматоров в 1 выпуске В 1 выпуске Мастер Шеф 8 судьи проведут кастинг и выберут лучших поваров Украины. Чем претенденты будут удивлять судей Мастер Шеф 8 - читайте в материале.