Сьогодні стартує наймасштабніша кулінарна битва України — 8 сезон «МастерШеф». У першому випуску судді проведуть кастинг та оберуть найкращих кухарів-аматорів України. Це буде непросте завдання, адже, крім кулінарних витворів, претенденти вражатимуть журі ще й своєю харизмою. Хто ж із них по-справжньому заслуговує білий фартух — дізнаємося вже о 20.00 на телеканалі СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 8 сезон 1 випуск від 28.08.2018

Юлія дуже любить готувати десерти: в її меню, як правило, переважають тістечка, булочки та пончики… Тому на кастингу дівчина вирішила підкорити Ектора Хіменеса-Браво авторським десертом «Ніжність». Чи полонив Ектора смак цієї страви і чи дійсно він потоне в блакитних очах Юлії?

Олександр ґрунтовно підготувався до кастингу 8 сезону «МастерШеф». Чоловік надів сорочку, штани, краватку і взуття з конопель! Невже і песто теж приготував із конопель? Хтозна, але судді помітно повеселішали після дегустації…

Ще один претендент на білий фартух розважав суддів на кастингу і рухами тиранозавра, і дивними танцями, навіть гладіатора зображував! Що ж він хотів цим сказати? І яку страву він вирішив креативно представити? Дізнаємося вже сьогодні о 20:00 на «МастерШеф»-8.

Video: Судді «МастерШеф»-8 оберуть найталановитіших кулінарів-аматорів у 1 випуску В 1 випуску Мастер Шеф 8 судді проведуть кастинг та оберуть кращих кухарів України. Чим претенденти будуть дивувати суддів Мастер Шеф 8 - читайте в матеріалі.

Video: Судді «МастерШеф»-8 оберуть найталановитіших кулінарів-аматорів у 1 випуску В 1 випуску Мастер Шеф 8 судді проведуть кастинг та оберуть кращих кухарів України. Чим претенденти будуть дивувати суддів Мастер Шеф 8 - читайте в матеріалі.

Video: Судді «МастерШеф»-8 оберуть найталановитіших кулінарів-аматорів у 1 випуску В 1 випуску Мастер Шеф 8 судді проведуть кастинг та оберуть кращих кухарів України. Чим претенденти будуть дивувати суддів Мастер Шеф 8 - читайте в матеріалі.

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