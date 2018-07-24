СТБ и Vaverka Production представляют новый сериал «Сдается домик у моря», который стартует уже 27 августа. Это лирическая комедия об оптимистичной одесситке, вынужденной тянуть все свое семейство вместе с курортным сезоном. Чтобы немного раньше прикоснуться к этой долгожданной премьере, stb.ua встретился с шоураннером сериала Алексеем Поляковым. Именно он возглавил команду профессионалов, которая работала над производством комедии. Как создавался сериал «Сдается домик у моря», что произошло во время съемок и будет ли продолжение истории — читайте в материале.

Алексей, расскажите, как возникла идея по созданию сериала «Сдается домик у моря»? Что вас вдохновило?

На создание сериала нас вдохновили отсутствие отпуска и бурная фантазия (Смеется — Прим. ред.). На самом деле, мы просто любим создавать хорошие истории. И вот это одна из тех хороших историй, которую хочется рассказать людям. Мы хотели сделать сериал про Одессу, про семью, про курорт… Мы добивались того, чтобы людям захотелось побывать у нас в домике, захотелось отдохнуть на этом курорте. Чтобы люди, сидя в своих квартирах, окунулись в эту светлую, теплую атмосферу. И опять же, когда сериал будут повторять зимой, это, в принципе, будет такой себе телевизионный «отпускозаменитель». Нашей целью было придумать хорошую историю. И я надеюсь, что у нас это получилось».

«Это одна из тех хороших историй, которую хочется рассказать людям»

Насколько сложно было подобрать колоритных актеров, которые сыграли бы одесситов? Как проходил этот процесс?

Перед кастингом у нас уже были написаны все 20 серий, и мы знали этих персонажей досконально. И потом приходили актеры, а мы уже примеряли образ на каждого из них. Тот, кто попадал в этот пазлик, идеально становился — вот это и был наш человек. Когда появлялся актер, нужный нам, то тут даже сомнений никаких не возникало. Хороший актер, чувство юмора и попадание в образ — то, чем мы руководствовались при выборе.

Почему вы решили отправиться на поиск актеров в Белоруссию?

У нас был довольно большой кастинг. Сначала мы посмотрели претендентов в Украине, а потом поехали в Белоруссию. Там ведь тоже большой актерский рынок. И мы это знали, ведь Дмитрий Танкович, Павел Кривчик и я (Авторы идеи — Прим. ред.) — белорусы. На этот счет мы угадали и нашли отличных актеров.

Какие форс-мажоры возникали во время съемок? Наверняка, без них не обошлось…

У нас весь съемочный процесс состоял из форс-мажоров (Смеется — Прим. ред.). На самом деле, это был сложный период: начали мы легко, а под конец уже было и интереснее, и тяжелее. Как минимум, основная сложность заключалась в том, что мы снимали лето в ноябре, актеры были в майках и шортах, обливались холодной водой. Это в полной мере жертва ради искусства!

« Вот так получилось, что во время мотора, во время съемки, мы спасли человека! »

Еще один случай забыть просто невозможно. Однажды мы снимали очередную сцену на пляже в Одессе, прямо возле береговой линии. Мотор, камера, снимаем — и вдруг какой-то шум! А ведь это недопустимо, чтобы кто-то кричал и шумел, когда уже началась съемка. Оказалось, что в этот момент один из отдыхающих тонул! И наш камерный инженер Макс, увидев это, бросил свою технику и побежал вытаскивать утопающего! Вот так получилось, что во время мотора, во время съемки, мы спасли человека!

Нацелены ли вы на съемку второй части сериала «Сдается домик у моря»? Ведь хорошие истории должны продолжаться…

Мы работаем для зрителя. Если зрителю понравится наша работа, то мы обязательно откликнемся и сделаем вторую часть. Скажу вам по секрету, у нас уже есть идеи, как продолжить эту историю, и даже есть несколько написанных сценариев.

Ева Николаева

Больше по теме: «2+2=6» — стартовали съемки нового сериала СТБ

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ