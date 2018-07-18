17 июля традиционным разбитием тарелки ознаменовалось начало съемочного процесса новой лирической комедии СТБ. Интригующее название «2+2=6» сразу наталкивает на множество мыслей, и хочется поскорее узнать, в чем же загадка. Оказывается, это история двух пар разных поколений, которые в одно время готовятся стать родителями. Новый сериал СТБ обещает быть легким, светлым и актуальным, затрагивающим проблемы многих семей. Как прошел первый день съемок фильма «2+2=6» — читайте в нашем репортаже.

Авторами идеи «2+2=6» выступили Дмитрий Танкович, Алексей Поляков, Павел Кривчик и Дмитрий Хрипун. В основе сюжета — история семейной пары, которая по ряду распространенных причин находится на грани развода. Все же окончательно разорвать отношения супругам не дает неожиданное известие: оказалось, что жена находится в интересном положении. Более того, выяснилось, что и их 16-летняя дочь тоже ждет ребенка!

К созданию картины «2+2=6» приступила команда Vaverka Production, возглавляемая Дмитрием Танковичем. Как правило, в первый день съемок все пребывают в напряжении и волнении, но на этой площадке царила теплая, светлая атмосфера, что подтвердили как актеры, так и съемочная группа. Казалось, что искрометным юмором пропитаны даже стены павильона! Представляем, что нас ждет на экране…

Креативный продюсер Vaverka Production Дмитрий Танкович отметил, что история «2+2=6» — очень хорошая, но в то же время и непростая: «Такое вполне могло произойти в реальной жизни, и будет очень интересно посмотреть, как наши герои выпутаются из сложившихся обстоятельств. К тому же наш сериал отличает то, что у нас, по сути, нет негативных персонажей. Все герои очень разные, глубокие… Да, им непросто, но я надеюсь, что они справятся. Мне кажется, у нас получится очень добрый и светлый сериал».



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Режиссером картины «2+2=6» стал Игорь Забара, для которого эта работа — своего рода отдушина после съемок череды «ужастиков», с убийствами и погонями: «Это очень светлая история, и мне прежде всего очень понравился литературный материал. Поэтому, когда меня позвали мои земляки белорусы (у нас же белорусская мафия здесь — в лице Танковича), я был очень доволен. К тому же в последнее время я снимал «ужастики», грубо говоря. А тут прекрасная история двух пар. Все это легко, красиво, с хорошим языком. Наши авторы просто умнички — они сочетают и лирику, и легкий юмор. Мне кажется, что эта история будет очень интересной: она молодежная, звонкая и классная, с множеством интриг и запутанных ситуаций. Я хочу, чтобы наши зрители улыбались и в то же время чтобы у них что-то защемило, и они даже всплакнули».

Катя Колесник, главный сценарист картины, рассказала, как зарождалась эта история: «Идея создавалась давно, долго осмысливалась и переписывалась. Изначально главный герой был владельцем кафе, но в конечном итоге мы пришли к ветеринару. Нам показалось, что мягкий, сердобольный мужчина, который еще и любит животных, — идеальный персонаж. Сам процесс написания сценария был сложным: он переписывался несколько раз, мы дотачивали сцены в сжатые сроки, а это очень трудоемкий процесс. Но уже в первый съемочный день мы увидели, что наша работа нравится команде, и если такой настрой будет сохраняться и дальше, то значит, что мы со сценаристами сделали все правильно».

Главные роли — супругов Игоря и Наташу — исполняют актеры Наталья Васько и Александр Кобзарь. Так, в этой картине для Натальи Васько важно через образ своей героини рассказать зрителю больше о себе, ведь ей кажется, что они очень похожи: «Я считаю, что моя героиня Наталья на 99% попадает в меня как в Наталью Васько. Мне хочется показать ее трогательность, чувственность, ранимость, силу и невообразимую женственность. Думаю, что женщины нашей страны, которые будут смотреть эту историю, смогут найти ответы на вопросы, возникающие в повседневной жизни. Наш фильм станет своего рода маленькой энциклопедией, настольной книгой для использования в жизни. И я бы очень хотела, чтобы моя героиня установила тесную связь, тет-а-тет с каждой женщиной».

Интересно, что для Александра Кобзаря лирическая комедия и, собственно, положительная роль — новый опыт, ведь ранее он играл негативных героев и работал в более тяжелых жанрах. «Я уже устал от отрицательных ролей, поэтому очень долго ждал этого проекта. Мой герой мягкий и неуверенный в себе мужчина. Он больше времени уделяет работе, нежели семье, поэтому и отношения с женой оказались на грани разрыва. Я думаю, что те проблемы, которые затронуты в этом материале, будут касаться многих семей. Зритель должен вынести для себя, что самое главное — это правильные отношения. В любой ситуации важно оставаться людьми — и наша история учит этому. Мы должны немного проще относиться к жизни, не принимать близко к сердцу проблемы и не преувеличивать их значение», — признался Александр.

Вместе с главным героем Игорем в ветеринарной клинике работают Марина и Антон. Роль Марины исполняет актриса Слава Красовская: «Моя героиня очень хорошая девушка, со своими мечтами, целями и мировоззрением. Будем надеяться, что все у нее получится. Сейчас сложно сказать что-то более конкретное, потому что мы только начинаем. И мне кажется, что любой образ вырисовывается по ходу съемок. Также многое в работе зависит и от партнеров — а здесь я просто мегадовольна, потому что у нас очень крутая актерская команда. Например, сегодня на съемке мы втроем — я, Саша Кобзарь и Андрей Пономаренко — и это просто феерия!».

Андрею Пономаренко стало интересно впервые попробовать себя в образе веселого и беззаботного героя: «Мой персонаж Антон — это лучший друг Игоря, с которым они вместе работают в ветклинике. У них начинается перипетия разных событий, где даже будет проверка на дружбу. Эта роль мне кажется очень интересной, ведь в таком амплуа я впервые. Антон мне чем-то напоминает коня Юлия из «Трех богатырей» — такой себе персонаж, который в любой ситуации находит выход. Но он не всегда смешной, у него есть и драматические моменты. Мне кажется, что у нас получится хорошая, интересная лирическая комедия».

Предположительно, сериал «2+2=6» выйдет на телеканале СТБ уже будущей весной. Следите за анонсами!

Напомним, что уже 27 августа СТБ и Vaverka Production представляют новый сериал «Сдается домик у моря».

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