«Вікна-новини» покажут спецпроект «Вразливі» об инфекционных заболеваниях

5 марта в программе «Вікна-новини» на СТБ стартует пятисерийный спецпроект «Вразливі» корреспондента Ирины Заславец. Цикл сюжетов расскажет телезрителям об опасности инфекционных заболеваний и важности вакцинации.

«Украина в опасности», – заявляют инфекционисты и иммунологи по всему миру. Ведь по уровню охвата вакцинацией Всемирная организация здравоохранения поставила нашу страну в один ряд с самыми бедными странами мира. 19% – самый низкий показатель.

Как отмечает автор спецпроекта, эпидемия кори, которая сейчас только набирает обороты в Украине, – далеко не самое страшное. Следующие на очереди – дифтерия и полиомиелит. Украинцы забыли, какую угрозу несут инфекционные заболевания. При полиомиелите болеет каждый 10-й ребенок, а каждый 200-й – попадает в инвалидную коляску. Более того, от дифтерии умирает каждый 2-й человек, а корь провоцирует тяжелый энцефалит.

«Задача нашего спецпроекта – заставить людей задуматься об опасности, которая нас ждет, ведь специфического лечения от таких инфекций, как полиомиелит, корь, дифтерия, нет. Единственный шанс спастись – защититься. Пока что нация – уязвима», – отмечает Ирина Заславец.

В цикле сюжетов телезрители узнают, почему количество вакцинированных украинцев существенно снизилось за последние десятки лет, и по какой причине вакцинации перестали доверять.

«Мы разберем волны антивакцинации, которые одна за другой били по программе иммунизации. Первая – в 1988 году, когда вышла статья в газете «Комсомольская правда» под названием «Ну, подумаешь – укол». Она вызвала массовый отказ от вакцинации. Как следствие – эпидемия дифтерии, бушующая несколько лет, унесла жизни 700 человек», – сообщила автор спецпроекта.

А в 2008 году была сорвана кампания иммунизации от кори, во время которой умер 17-летний Антон Тищенко. Как отмечает Ирина Заславец, нынешняя вспышка кори возникла в результате того, что людей не удалось вакцинировать 10 лет назад. В цикле сюжетов станет известно, могла ли вакцина стать причиной смерти молодого парня.

Также в спецпроекте – история девушки, которая переболела корью в 30 лет и едва не умерла. Она в деталях расскажет, как страшно быть незащищенным и уязвимым к инфекциям. Еще один герой – 2-летний мальчик с циррозом печени, которого мама в роддоме отказалась вакцинировать и который заразился гепатитом В. Его шанс на выздоровление составляет только 30%, а мама, которая сама же и инфицировала ребенка, кусает локти.

«Я пообщалась с главными антивакцинаторами, которые иммунизацию называют геноцидом, выделила главные аргументы противников и выслушала по этому поводу мнения лучших инфекционистов, эпидемиологов и иммунологов страны. И в этом цикле я собираюсь разрушить мифы о вреде вакцин, из-за которых украинцы стали беззащитными перед самыми страшными болезнями человечества, а еще на своем личном примере покажу – доверяю вакцинации. Благодаря подготовке этого материала, я защитилась от гепатита В», – добавила Ирина Заславец.

Смотрите спецпроект «Вразливі» с 5 по 9 марта в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

Видеоанонс по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=7PpdKFWpods&feature=player_embedded