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Телеканал СТБ / «Вікна-новини» покажуть спецпроект «Вразливі» про інфекційні захворювання

«Вікна-новини» покажуть спецпроект «Вразливі» про інфекційні захворювання

Телеканал СТБ

5 березня у програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує п’ятисерійний спецпроект «Вразливі» кореспондента Ірини Заславець. Цикл сюжетів розповість телеглядачам про небезпеку інфекційних захворювань та важливість вакцинації.

Ирина Заславец

«Україна в небезпеці», – заявляють інфекціоністи та імунологи по всьому світу. Адже за рівнем охоплення вакцинацією Всесвітня організація охорони здоров’я поставила нашу країну в один ряд з найбіднішими країнами світу. 19% – найнижчий показник.

Як зазначає автор спецпроекту, епідемія кору, яка зараз тільки набирає обертів в Україні, – далеко не найстрашніше. Наступні на черзі – дифтерія та поліомієліт. Українці забули, яку загрозу несуть інфекційні захворювання. При поліомієліті хворіє кожна 10-та дитина, а кожна 200-та– потрапляє в інвалідну коляску. Більш того, від дифтерії помирає кожна 2-га людина, а кір провокує важкий енцефаліт.

«Завдання нашого спецпроекту – змусити людей задуматися про небезпеку, яка на нас чекає, адже специфічного лікування від таких інфекцій, як поліомієліт, кір, дифтерія, немає. Єдиний шанс врятуватися захиститися. Поки що нація вразлива», – зазначає Ірина Заславець.

У циклі сюжетів телеглядачі дізнаються, чому кількість вакцинованих українців істотно знизилася за останні десятки років, і з якої причини вакцинації перестали довіряти.

«Ми розберемо хвилі антивакцинації, які одна за одною били по програмі імунізації. Перша у 1988 році, коли вийшла стаття в газеті «Комсомольська правда» під назвою «Ну, подумаєш – укол». Вона викликала масову відмову від вакцинації. Як наслідок – епідемія дифтерії, яка бушувала декілька років, забрала життя 700 осіб», – повідомила автор спецпроекту.

спецпроект Вразливі

А у 2008 році була зірвана кампанія імунізації від кору, під час якої помер 17-річний Антон Тищенко. Як зазначає Ірина Заславець, нинішній спалах кору виник в результаті того, що людей не вдалося вакцинувати 10 років тому. У циклі сюжетів стане відомо, чи могла вакцина стати причиною смерті молодого хлопця.

Також у спецпроекті – історія дівчини, яка перехворіла кором в 30 років і ледь не померла. Вона в подробицях розповість, як страшно бути незахищеною і вразливою до інфекцій. Ще один герой – 2-річний хлопчик з цирозом печінки, якого мама в пологовому будинку відмовилася вакцинувати і який заразився гепатитом В. Його шанс на одужання становить лише 30%, а мама, яка сама ж і інфікувала дитину, кусає лікті.

«Я поспілкувалася з головними антивакцинаторами, які імунізацію називають геноцидом, виділила головні аргументи противників і вислухала з цього приводу думки найкращих інфекціоністів, епідеміологів та імунологів країни. І в цьому циклі я збираюся зруйнувати міфи про шкоду вакцин, через які українці стали беззахисними перед найстрашнішими хворобами людства, а ще на своєму особистому прикладі покажу – довіряю вакцинації. Завдяки підготовці цього матеріалу, я захистилася від гепатиту В», – додала Ірина Заславець.

Дивіться спецпроект «Вразливі» з 5 по 9 березня у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

Відеоанонс за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=7PpdKFWpods&feature=player_embedded