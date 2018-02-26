26 февраля в программе «Вікна-новини» на СТБ стартует пятисерийный спецпроект «Я #блогер» корреспондента Артема Сорокина. Цикл сюжетов расскажет об успешных украинцах, которые благодаря своей деятельности в социальных сетях стали не только популярными, но и начали зарабатывать десятки тысяч долларов в месяц.

«Социальные сети все больше синхронизируются с нашей жизнью. Ежедневно мы получаем новые знания, узнаем последние новости, постим сэлфи с друзьями, загружаем видеоролики о том, как провели отпуск. Это каждый день делают миллионы людей. Но только некоторые, делая то же самое, зарабатывают миллионы», – отмечает Артем Сорокин.

Речь пойдет о тех немногих пользователях социальных сетей, которые, снимая и выкладывая в сеть свою жизнь, стали популярными среди миллионов людей – своих подписчиков. Как отмечает автор спецпроекта, кроме популярности, которой могут позавидовать звезды шоу-бизнеса, «блогерство» позволяет им неплохо зарабатывать. Для этих людей социальные сети стали постоянным местом работы. Они представители новой профессии – блогер.

«Мы покажем путь к успеху самых популярных украинских блогеров. Раскроем тайну – как же на обычных роликах о своей жизни им удается зарабатывать десятки тысяч долларов в месяц», – рассказывает Артем Сорокин.

В цикле сюжетов телезрители познакомятся с шестью уникальными блогерами из Украины. Среди них:

1. Мария Скорченко, или MAMASITA, из Киева. Девушка стала популярной в Instagram благодаря новому направлению танца – «twerk» (танец ягодиц). На Машу подписано около 154 тысяч человек.

2. Супружеская пара – Руслан Кузнецов и Алена Венум – из Киева. Снимают для YouTube смешные и динамичные блоги (видео) о своей семье и быте. Они чудят в кадре, шутят друг над другом. Руслан и Алена живут тем, что зарабатывают в интернете. Недавно купили на эти деньги машину. В YouTube у Алены – 3 миллиона 200 тысяч подписчиков, еще полтора – в Instagram. Она – самая популярная девушка-блогер в Украине. У Руслана – миллион подписчиков в YouTube. К слову, в прошлом году он стал полуфиналистом Национального отбора на Евровидение благодаря победе в онлайн-голосовании посетителей сайта СТБ.

3. Ольга Кулинич, фитнес-тренер из Одессы. Эта девушка – чемпион Украины, Европы и призер чемпионата мира по бодифитнесу. Ольга не ожидала, что станет популярной в сети. Она просто размещала там свои фотографии, видео с тренировок и делала посты о здоровом образе жизни. Сейчас у нее в Instagram около 120 тысяч подписчиков.

4. Ян Гордиенко, или YanGo, из города Краматорск Донецкой области. Парню 19 лет и он – один из самых популярных «ютуберов» в Украине. Снимает короткие видеоролики о своей жизни. Начал выкладывать их в YouTube, когда в его город пришла война. Видео Яна смотрят 4 миллиона подписчиков, а в сети Instagram – 2 миллиона 600 тысяч поклонников.

5. Кира Чередниченко, или Пупси Кира, из Киева. Вместе с мамой Сабиной ведет блог выходного дня о своей жизни. Снимают себя дома, в салонах красоты и различных заведениях. Подбирают одинаковую одежду и выкладывают фото с тэгом #большаямаленькаяЯ. У них в YouTube 437 тысяч подписчиков, в Instagram – 313 тысяч.

6. Ольга Матвей, самый популярный кулинарный блогер Украины. Готовит простые и недорогие домашние блюда. За последние несколько лет ведение видеоблога стало для нее и мужа не просто хобби, а профессией. Сейчас у нее 1 миллион 300 тысяч подписчиков в YouTube.

Смотрите спецпроект «Я #блогер» с 26 февраля по 2 марта в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

Видеоанонс по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=PvuHB-ggNgA

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