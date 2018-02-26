26 лютого у програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує п’ятисерійний спецпроект «Я #блогер» кореспондента Артема Сорокіна. Цикл сюжетів розповість про успішних українців, які завдяки своїй діяльності у соціальних мережах стали не тільки популярними, а й почали заробляти десятки тисяч доларів на місяць.

«Соціальні мережі все більше синхронізуються з нашим життям. Щодня ми отримуємо нові знання, дізнаємося останні новини, постимо селфі з друзями, завантажуємо відеоролики про те, як провели відпустку. Це кожен день роблять мільйони людей. Але тільки деякі, роблячи те ж саме, заробляють мільйони», – відзначає Артем Сорокін.

Мова піде про тих небагатьох користувачів соціальних мереж, які, знімаючи і викладаючи в мережу своє життя, стали популярними серед мільйонів людей – своїх підписників. Як говорить автор спецпроекту, крім популярності, якій можуть позаздрити зірки шоу-бізнесу, «блогерство» дозволяє їм непогано заробляти. Для цих людей соціальні мережі стали постійним місцем роботи. Вони представники нової професії – блогер.

«Ми покажемо шлях до успіху найпопулярніших українських блогерів. Розкриємо таємницю – як саме на звичайних роликах про своє життя їм вдається заробляти десятки тисяч доларів на місяць», – розповідає Артем Сорокін.

У циклі сюжетів телеглядачі познайомляться з шістьма унікальними блогерами з України. Серед них:

1. Марія Скорченко, або MAMASITA, з Києва. Дівчина стала популярною в Instagram завдяки новому напряму танцю – «twerk» (танець сідниць). На Машу підписано близько 154 тисяч осіб.

2. Подружня пара – Руслан Кузнєцов і Альона Венум – з Києва. Знімають для YouTube смішні та динамічні блоги (відео) про свою сім’ю і побут. Вони чудять у кадрі, жартують один над одним. Руслан та Альона живуть тим, що заробляють в інтернеті. Нещодавно купили на ці гроші машину. В YouTube у Альони – 3 мільйони 200 тисяч підписників, ще півтора – в Instagram. Вона – найпопулярніша дівчина-блогер в Україні. У Руслана – мільйон підписників у YouTube. До речі, минулого року він став півфіналістом Національного відбору на Євробачення завдяки перемозі в онлайн-голосуванні відвідувачів сайту СТБ.

3. Ольга Кулинич, фітнес-тренер з Одеси. Ця дівчина – чемпіон України, Європи та призер чемпіонату світу з бодіфітнесу. Ольга не очікувала, що стане популярною в мережі. Вона просто розміщувала там свої світлини, відео з тренувань і робила пости про здоровий спосіб життя. Зараз у неї в Instagram близько 120 тисяч підписників.

4. Ян Гордієнко, або YanGo, з міста Краматорськ Донецької області. Хлопцеві 19 років і він – один із найпопулярніших «ютуберів» в Україні. Знімає короткі відеоролики про своє життя. Почав викладати їх в YouTube, коли до його міста прийшла війна. Відео Яна дивляться 4 мільйони підписників, а в мережі Instagram – 2 мільйони 600 тисяч шанувальників.

5. Кіра Чередниченко, або Пупсі Кіра, з Києва. Разом із мамою Сабіною веде блог вихідного дня про своє життя. Знімають себе вдома, в салонах краси та різних закладах. Підбирають однаковий одяг і викладають фото з тегом #большаямаленькаяЯ. У них в YouTube 437 тисяч підписників, в Instagram – 313 тисяч.

6. Ольга Матвєй, найпопулярніший кулінарний блогер України. Готує прості та недорогі домашні страви. За останні кілька років ведення відеоблогу стало для неї і чоловіка не просто хобі, а професією. Зараз у неї 1 мільйон 300 тисяч підписників у YouTube.

Дивіться спецпроект «Я #блогер» з 26 лютого по 2 березня у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

Відеоанонс за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=PvuHB-ggNgA

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