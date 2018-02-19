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Телеканал СТБ / Татьяна Высоцкая — о вспышке кори в Украине

Татьяна Высоцкая — о вспышке кори в Украине

Телеканал СТБ

Татьяна Высоцкая, ведущая информационно-аналитической программы «Вікна-новини», выпустила свою первую публикацию для раздела «Мнения» в издании «Новое время». Татьяна подняла одну из самых обсуждаемых тем за последнее время — тему вспышки кори в Украине. Журналистка считает, что причиной увеличения количества непривитых детей стала потеря доверия к медикам среди родителей.

Татьяна Высоцкая

Ведущая «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая сравнила медиков в ситуации с корью с коммунальщиками: «Медики в ситуации со вспышкой кори очень напоминают легендарных коммунальщиков. Разрыть яму, перекрыть воду и сказать, что во всем виноваты старые трубы». Да, сегодня врачи очень открытые, они не скрывают реальных цифр и неутешительных статистик, но единственная причина такой тенденции, по мнению Татьяны, — то, что они обвиняют во вспышке болезни самих родителей.

Татьяна Высоцкая

Известно, что единственной защитой от кори является своевременная вакцинация. К сожалению, Украина может похвастаться лишь 50% привитых детей. Поэтому перепуганные родители массово ринулись в медицинские учреждения за вакцинами. Но, как оказалось, на практике не каждый регион может похвастаться достаточным количеством вакцин. Татьяна подчеркивает остроту ситуации на Закарпатье: «Дошло до того, что председатель обладминистрации Геннадий Москаль вылил в прессу свой конфликт с Минздравом, обвинив чиновников в бездействии. Вакцина появилась. Хватило на пару дней. Затем подключилась соседняя Венгрия, которую наша вспышка в сочетании с безвизом точно не вдохновляет. Благодаря венграм та самая бельгийская вакцина на Закарпатье есть. 8 тысяч доз, то есть, на медицинском языке, хватит на две недели. А вот от Минздрава там вакцин опять нет».

Татьяна Высоцкая

Еще одной мерой стал вынужденный карантин, а точнее запрет посещать школы непривитым детям. В Одессе после такой инициативы родители вышли на митинг, аргументируя свою позицию тем, что это противоречит законодательству и Конституции. По мнению Татьяны, единственным выходом является налаживание отношений между родителями и медиками: «Поэтому все больше кажется, что для «разруливания» ситуации очень не хватает диалога. И извинений. Иначе переступить прошлое и восстановить доверие, очевидно, не получится».

Татьяна Высоцкая

Татьяна Высоцкая

Татьяна заостряет внимание на том, что врачи должны признать свои ошибки в 2000—2010-х, когда общество вздрагивало после нескольких подряд детских смертей и тяжелых осложнений после вакцинации. Кроме того, журналистка точно подметила, что «это они, медики, все эти годы выдают невакцинированным детям липовые справки о прививках». По мнению Татьяны Высоцкой, умение брать на себя ответственность — «это реальность любого развитого общества, где репутация и доверие — превыше всего». К тому же, вопрос доверия общества к медикам особенно актуален сейчас, когда после кори ожидается вспышка не менее страшной дифтерии…

Полную версию статьи Татьяны Высоцкой вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

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