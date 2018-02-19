Тетяна Висоцька, ведуча інформаційно-аналітичної програми «Вікна-новини» , випустила свою першу публікацію для розділу «Погляди» у виданні «Новое время». Тетяна підняла одну з найбільш обговорюваних тем за останній час — тему спалаху кору в Україні. Журналістка вважає, що причиною збільшення кількості нещеплених дітей стала втрата довіри до медиків серед батьків.

Ведуча «Вікна-новини» Тетяна Висоцька порівняла медиків у ситуації з кором із комунальниками: «Медики в ситуації зі спалахом кору дуже нагадують легендарних комунальників. Розрити яму, перекрити воду і сказати, що у всьому винні старі труби». Так, сьогодні лікарі надзвичайно відкриті, вони не приховують реальних цифр та невтішних статистик, але єдина причина такої тенденції, на думку Тетяни, — те, що вони звинувачують у спалаху хвороби самих батьків.

Відомо, що єдиним захистом від кору є своєчасна вакцинація. На жаль, Україна може похвалитися лише 50% щеплених дітей. Тож переполохані батьки масово кинулися до медичних закладів за вакцинами. Але, як виявилося, на практиці не кожен регіон може похвалитися достатньою кількістю вакцин. Тетяна підкреслює гостроту ситуації на Закарпатті: «Дійшло до того, що голова обладміністрації Геннадій Москаль вилив у пресу свій конфлікт із МОЗ, звинувативши урядників у бездіяльності. Вакцина з’явилася. Вистачило на пару днів. Потім підключилася сусідня Угорщина, яку наш спалах із безвізом вкупі точно не надихає. Завдяки угорцям та сама бельгійська вакцина на Закарпатті є. 8 тисяч доз, тобто, з медичної мови, вистачить на два тижні. А от від МОЗ там вакцин знову нема».

Ще одним запобіжним заходом став вимушений карантин, а точніше заборона відвідувати школи нещепленим дітям. В Одесі після такої ініціативи батьки вийшли на мітинг, аргументуючи свою позицію тим, що це суперечить законодавству та Конституції. На думку Тетяни, єдиним виходом є налагодження стосунків між батьками та медиками: «Тому все більше видається, що для «розрулення» ситуації дуже не вистачає діалогу. І вибачень. Інакше переступити минуле і відновити довіру, вочевидь, не вийде».

Тетяна загострює увагу на тому, що лікарі мають визнати свої помилки у 2000—2010-х, коли суспільство здригалося після кількох поспіль дитячих смертей та важких ускладнень після вакцинації. Крім того, журналістка точно зауважила, що «це вони, медики, всі ці роки видають невакцинованим дітям липові довідки про щеплення». На думку Тетяни Висоцької, уміння брати на себе відповідальність — «це реальність будь-якого розвинутого суспільства, де репутація і довіра – понад усе». До того ж, питання довіри суспільства до медиків особливо актуальне зараз, коли після кору очікується спалах не менш страшної дифтерії…

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