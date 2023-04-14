«Позивний «Надія»: героиней 5 выпуска станет офицер Воздушных сил Украины Ксения Марко

В это воскресенье, 16 апреля в 22:00, на телеканале СТБ выйдет пятый выпуск проекта собственной разработки – «Позивний «Надія», посвященный несокрушимым украинским женщинам, ежедневно приближающим нашу победу. На этот раз героиней выпуска станет офицер Воздушных сил Украины, оператор РС зенитно-ракетного комплекса С-300 – Ксения Марко.

«Небо над ее родным Закарпатьем считается наиболее защищенным в Украине. В то же время она, верная военной присяге, защищает украинские города от российских ракет там, где воздушная угроза существует каждый день», – скажет о героине ведущая.

Родители Ксении были против военной карьеры дочери. О решении присоединиться к украинской армии защитница признается: «Это желание возникло еще в 2014 году после событий на Майдане. Тогда я заканчивала 11 класс и готовилась к ВНО. Очень хотела поступить на военную кафедру, но, конечно, родители всеми силами убеждали, что мне этого не нужно делать».

Но настойчивость и вера девушки помогли ей в 21 год стать офицером ВСУ.

«Когда все бегут в укрытие, мы бежим на боевую позицию, занимаем свои места и выполняем свою работу, – расскажет Ксения, – В моей присяге последняя строчка заканчивается словами: “никогда не изменить украинскому народу”».

Как молодая и хрупкая девушка принимает участие в защите украинского неба от российских ракет, об эмоциях и мыслях во время сбития, а также о любви во время войны – в новом интервью.

Смотрите «Позивний «Надія» в это воскресенье в 22:00 на СТБ.

Video: Героиня 5 выпуска проекта «Позивний Надія» от 16.04.2023 Героиней 5 выпуска проекта «Позивний Надія» станет офицер Воздушных сил Украины Ксения Марко. Смотрите 5 выпуск Позивний Надія с Надеждой Матвеевой 16.04.2023 на СТБ

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