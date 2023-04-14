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Позивний Надія

«Позивний «Надія»: героїнею 5 випуску стане офіцер Повітряних сил України Ксенія Марко

14.04.2023

Цієї неділі, 16 квітня о 22:00, на телеканалі СТБ вийде п’ятий випуск проєкту власної розробки – «Позивний «Надія», присвячений незламним українським жінкам, які щодня наближають нашу перемогу. Цього разу героїнею випуску стане офіцер повітряних сил України, оператор РС зенітно-ракетного комплексу С-300  – Ксенія Марко.

Героїня 5 випуску проєкту «Позивний Надія» від 16.04.2023

«Небо над її рідним Закарпаттям вважають найбільш захищеним в Україні. Натомість вона, вірна військовій присязі, боронить українські міста від російських ракет там, де повітряна загроза існує щодня», – скаже про героїню ведуча. 

Героїня 5 випуску проєкту «Позивний Надія» від 16.04.2023

Батьки Ксенії були проти військової кар’єри доньки. Про рішення доєднатися до української армії захисниця зізнається: «Це бажання виникло ще у 2014 році, після подій на Майдані. Тоді я закінчувала 11 клас і готувалась до ЗНО. Дуже хотіла поступили на військову кафедру, але, звісно, батьки всіма силами переконували, що мені не потрібно цього робити».

Та наполегливість і віра дівчини у власні сили допомогли їй у 21 рік стати офіцером ЗСУ.

«Коли всі біжать в укриття, ми біжимо на бойову позицію, займаємо свої місця і виконуємо свою роботу, – розповість Ксенія, – У моїй присязі останній рядочок закінчується словами: “ніколи не зрадити українському народові”».

Героїня 5 випуску проєкту «Позивний Надія» від 16.04.2023

Як молода та тендітна дівчина бере участь у захисті українського неба від російських ракет, про емоції та думки під час збиття, а також про кохання у час війни – у новому інтерв’ю.

Дивіться «Позивний «Надія» цієї неділі о 22:00 на СТБ.

Video: Героїня 5 випуску проєкту «Позивний Надія» від 16.04.2023

Героїнею 5 випуску проєкту «Позивний «Надія» стане офіцер Повітряних сил України Ксенія Марко. Дивіться 5 випуск проєкту Позивний Надія з Надією Матвєєвою 16.04.2023 на СТБ

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