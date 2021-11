Цієї суботи, 6 листопада, о 22:00 на телеканалі СТБ вийшов 12 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладали максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж було у 12 випуску легендарного шоу? Читайте зараз!

Кулінари-аматори все ближче до заповітної перемоги! Цього разу їм треба було навчитися розумно використовувати продукти. Учасники проєкту поділилися на пари, в яких працювали всю програму, і вирушили по інгредієнти. Усього за 15 хвилин їм необхідно було вибрати продукти на всі три конкурси. Їхні набори мали бути максимально універсальними. Ще одна важлива умова ― загальна вага продуктів пари не повинна перевищувати 4 кг. Щойно всі команди вибрали інгредієнти, їм озвучили умови першого конкурсу. Кулінарам довелося готувати страви відповідно до… знаків зодіаку!

Найгірше з цим конкурсом упоралися Марина, Аліса, Світлана та Сашко.

У другому конкурсі та на конкурсі чорних учасникам потрібно було знову готувати з відходів страви ресторанного рівня. На конкурсі чорних змагалися: Серафим, Максим, Марина, Аліса, Світлана та Сашко. Аліса П’яткова не змогла приготувати страву високої кухні з відходів. Тому саме вона залишила шоу у 12 випуску проєкту «МастерШеф»-11.

