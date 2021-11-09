В эту субботу, 6 ноября, в 22:00 на телеканале СТБ вышел 12 выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники прилагали максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же было в 12 выпуске легендарного шоу? Читайте сейчас!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск от 06.11.2021

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Кулинары-любители все ближе к заветной победе! На этот раз им предстояло научиться разумно использовать продукты. Участники проекта поделились на пары, в которых работали всю программу, и отправились за ингредиентами. Всего за 15 минут им нужно было выбрать продукты на все три конкурса. Их наборы должны были быть максимально универсальными. Еще одно важное условие ― общий вес продуктов пары не должен превышать 4 кг. Как только все команды выбрали ингредиенты, им озвучили условия первого конкурса. Кулинарам пришлось готовить блюда в соответствии… со знаками зодиака!

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Хуже всего с этим конкурсом справились Марина, Алиса, Светлана и Саша.

Во втором конкурсе и на конкурсе черных участникам нужно было снова готовить из отходов блюда ресторанного уровня. На конкурсе черных соревновались: Серафим, Максим, Марина, Алиса, Светлана и Саша. Алиса Пяткова не смогла приготовить блюдо высокой кухни из отходов. Поэтому она покинула шоу в 12 выпуске проекта «МастерШеф»-11.

Video: «МастерШеф»-11 выпуск 12: научились ли участники разумно использовать продукты? В Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск участники разумно использовали продукты. Кто получил белый фартук в 12 выпуске Мастер Шеф 11 от 06.11.2021, а кто отправится домой?

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