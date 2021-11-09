М’ясне карпачо: рецепт від Володимира Ярославського
Класичне м’ясне карпачо — це страва з тонко нарізаних шматочків (слайсів) сирої яловичої вирізки, приправленої соусом на основі майонезу. Покроковий рецепт м’ясного карпачо від судді «МастерШеф»-11 Володимира Ярославського читайте в матеріалі.
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Інгредієнти для карпаччо:
- м’ясо
- оливкова олія
- чебрець
- размарін
- битий часник
- духмяний і чорний перець
- пармезан
Інгредієнти для соусу:
- оливки
- каперси
- бальзамічний оцет
Приготування:
- Шматок будь-якого хорошого м’яса, суцільний м’яз, без волокон всередині — це може бути і зачищена «голова» вирізки, і задні частини.
- М’ясо рясно поливаємо оливковою олією, кладемо багато чебрецю і розмарину, битий часник, духмяний і чорний перець і відправляємо в холодильник під плівку на 3—5 днів.
- Потім обсмажуємо на розпеченій сковороді швидко до рум’яної скоринки, трохи підсолюємо та загортаємо туго в плівку і заморожуємо.
- У такому вигляді м’ясо легко зберігається без втрати якості до місяця.
- За потреби дістаємо з морозилки в холодильник на пару годин і великим ножем акуратно нарізаємо тонкими слайсами.
- Тарілку поливаємо хорошою оливковою олією, на неї колами м’ясо, а зверху я посипаю пудрою пармезану.
- Для соусу, яким поливаємо карпачо, змішуємо оливки, трохи каперсів, трохи бальзамічного оцту.
Ще я робив карпачо і тар-тар зі страуса. Тут, на мій погляд, обов’язкова заморозка. Для соусу використовував суміш гірчиць зернової і звичайної з оливковою олією і малиновим оцтом. Саме м’ясо тут трохи насичене особливим смаком, тому соуси можуть бути насичені теж. З качиної грудки смачний, на мій погляд, карпаччо, якщо це особливі м’ясні сорти, де саме м’ясо ніжне і його багато. Плюс качка добре поєднується з копченим ароматом. Ми замаринували грудку прямо зі спеціями у великій кількості і підкоптили. Тоді страва виходить особливо смачною, плюс ягідні соуси.
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