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Френч-тост: рецепт від Володимира Ярославського

23.07.2021

Френч-тост – корисна страва, яку можна приготувати всього за 10 хвилин! Суддя «МастерШеф»-11 Володимир Ярославський рекомендує готувати цю страву на сніданок. Професіонал поділився кількома секретами його приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт френч-тосту читайте в матеріалі.  

Інгредієнти:

  • вчорашній хліб — 2 шматки
  • яйце — 1 шт.
  • молоко — 60-70мл
  • кориця — 1 ч. л.
  • цукор — 1 ст. л.
  • ванільний цукор — дрібка
  • звичайна або кокосова олія для смаження
  • вершкове масло — 1 шматочок
  • збиті вершки з цукром, свіжі ягоди, мед — все за смаком

Спосіб приготування:

  1. Спочатку треба нарізати великими товстими шматками — 1.5 см — хліб.
  2. Яйця змішати з молоком, корицею, цукром та ванільним цукром за бажанням!
  3. Пательню розігріти на маленькому вогні з олією.
  4. Кожен шматок булки потрібно занурити у яєчну суміш і покласти на сковорідку.
  5. Підсмажити до рум’яності, перевернути на інший бік, також підрум’янити і ще по 15-20 секунд прогріти на пательні шматки.
  6. Кладемо на тарілку, можна зверху покласти шматочок вершкового масла, прикрасити збитими вершками — за бажанням. Покласти ягоди і одразу ж смакувати, підливаючи мед, кленовий сироп чи навіть просто сгущенку.

Смачного!

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Не пропустіть 8 випуск «МастерШеф. CELEBRITY» вже в цієї суботи, 24 липня, о 21:00 на телеканалі СТБ.

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