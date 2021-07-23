Френч-тост: рецепт від Володимира Ярославського
23.07.2021
Френч-тост – корисна страва, яку можна приготувати всього за 10 хвилин! Суддя «МастерШеф»-11 Володимир Ярославський рекомендує готувати цю страву на сніданок. Професіонал поділився кількома секретами його приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт френч-тосту читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- вчорашній хліб — 2 шматки
- яйце — 1 шт.
- молоко — 60-70мл
- кориця — 1 ч. л.
- цукор — 1 ст. л.
- ванільний цукор — дрібка
- звичайна або кокосова олія для смаження
- вершкове масло — 1 шматочок
- збиті вершки з цукром, свіжі ягоди, мед — все за смаком
Спосіб приготування:
- Спочатку треба нарізати великими товстими шматками — 1.5 см — хліб.
- Яйця змішати з молоком, корицею, цукром та ванільним цукром за бажанням!
- Пательню розігріти на маленькому вогні з олією.
- Кожен шматок булки потрібно занурити у яєчну суміш і покласти на сковорідку.
- Підсмажити до рум’яності, перевернути на інший бік, також підрум’янити і ще по 15-20 секунд прогріти на пательні шматки.
- Кладемо на тарілку, можна зверху покласти шматочок вершкового масла, прикрасити збитими вершками — за бажанням. Покласти ягоди і одразу ж смакувати, підливаючи мед, кленовий сироп чи навіть просто сгущенку.
Смачного!
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