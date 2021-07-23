Френч-тост: рецепт от Владимира Ярославского

Френч-тост — полезное блюдо, которое можно приготовить всего за 10 минут! Судья «МастерШеф»-11 Владимир Ярославский рекомендует готовить это блюдо на завтрак. Профессионал поделился несколькими секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт френч-тоста читайте в материале.

Ингредиенты:

вчерашний хлеб — 2 куска

яйцо — 1 шт.

молоко — 60-70мл

корица — 1 ч. л.

сахар — 1 ст. л.

ванильный сахар — щепотка

обычное или кокосовое масло для жарки

сливочное масло — 1 кусочек

взбитые сливки с сахаром, свежие ягоды, мед — все по вкусу

Способ приготовления:

Сначала нужно нарезать крупными толстыми кусками — 1,5 см — хлеб. Яйца смешать с молоком, корицей, сахаром и ванильным сахаром по желанию! Сковороду разогреть на маленьком огне с маслом. Каждый кусок булки нужно окунуть в яичную смесь и положить на сковородку. Поджарить до румяности, перевернуть на другую сторону, также подрумянить и еще по 15-20 секунд прогреть на сковороде куски. Кладем на тарелку, можно положить кусочек сливочного масла, украсить взбитыми сливками — по желанию. Положить ягоды и сразу же смаковать, подливая мед, кленовый сироп или даже просто сгущенку.

Приятного аппетита!

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