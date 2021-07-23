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Френч-тост: рецепт от Владимира Ярославского

23.07.2021

Френч-тост — полезное блюдо, которое можно приготовить всего за 10 минут! Судья «МастерШеф»-11 Владимир Ярославский рекомендует готовить это блюдо на завтрак. Профессионал поделился несколькими секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт френч-тоста читайте в материале.

Ингредиенты:

  • вчерашний хлеб — 2 куска
  • яйцо — 1 шт.
  • молоко — 60-70мл
  • корица — 1 ч. л.
  • сахар — 1 ст. л.
  • ванильный сахар — щепотка
  • обычное или кокосовое масло для жарки
  • сливочное масло — 1 кусочек 
  • взбитые сливки с сахаром, свежие ягоды, мед — все по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сначала нужно нарезать крупными толстыми кусками — 1,5 см — хлеб.
  2. Яйца смешать с молоком, корицей, сахаром и ванильным сахаром по желанию!
  3. Сковороду разогреть на маленьком огне с маслом.
  4. Каждый кусок булки нужно окунуть в яичную смесь и положить на сковородку.
  5. Поджарить до румяности, перевернуть на другую сторону, также подрумянить и еще по 15-20 секунд прогреть на сковороде куски.
  6. Кладем на тарелку, можно положить кусочек сливочного масла, украсить взбитыми сливками — по желанию. Положить ягоды и сразу же смаковать, подливая мед, кленовый сироп или даже просто сгущенку.

Приятного аппетита!

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Не пропустите 8 выпуск «МастерШеф. CELEBRITY» уже в эту субботу, 24 июля, в 21:00 на телеканале СТБ.

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