Френч-тост: рецепт от Владимира Ярославского
23.07.2021
Френч-тост — полезное блюдо, которое можно приготовить всего за 10 минут! Судья «МастерШеф»-11 Владимир Ярославский рекомендует готовить это блюдо на завтрак. Профессионал поделился несколькими секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт френч-тоста читайте в материале.
Ингредиенты:
- вчерашний хлеб — 2 куска
- яйцо — 1 шт.
- молоко — 60-70мл
- корица — 1 ч. л.
- сахар — 1 ст. л.
- ванильный сахар — щепотка
- обычное или кокосовое масло для жарки
- сливочное масло — 1 кусочек
- взбитые сливки с сахаром, свежие ягоды, мед — все по вкусу
Способ приготовления:
- Сначала нужно нарезать крупными толстыми кусками — 1,5 см — хлеб.
- Яйца смешать с молоком, корицей, сахаром и ванильным сахаром по желанию!
- Сковороду разогреть на маленьком огне с маслом.
- Каждый кусок булки нужно окунуть в яичную смесь и положить на сковородку.
- Поджарить до румяности, перевернуть на другую сторону, также подрумянить и еще по 15-20 секунд прогреть на сковороде куски.
- Кладем на тарелку, можно положить кусочек сливочного масла, украсить взбитыми сливками — по желанию. Положить ягоды и сразу же смаковать, подливая мед, кленовый сироп или даже просто сгущенку.
Приятного аппетита!
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