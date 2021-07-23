Сирна запіканка: рецепт від Володимира Ярославського
23.07.2021
Сирна запіканка – корисна страва, яку можна приготувати на сніданок. Суддя «МастерШеф» Володимир Ярославський поділився кількома секретами приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт сирної запіканки читайте в матеріалі.
- кисломолочний сир 15% — 500 г
- цукор — 100 г
- ванільний цукор — 10 г
- манна крупа — 40 г
- молоко — 275 г
- вершки — 150 г
- великі яйця — 2 шт.
- чорні родзинки — 125 г
Спосіб приготування:⠀
- Збиваємо вінчиком в однорідну суміш сир, цукор, ванільний цукор, манку, молоко, вершки та яйця. Залишаємо постояти на 1-2 години. Це треба для того, щоб манка повністю набухла.
- Ретельно збиваємо блендером масу до глянцевого стану, наче йогурт. Не хвилюйтеся, якщо вона рідкувата, як тісто на млинці або навіть оладки. Це добре. Сир може бути сухуватий, тоді я додаю ще трохи молока — 25 г.
- Родзинки перебираємо і окремо бланшуємо окропом — залишаємо на 5-10 хвилин у гарячій воді, щоб набухли.
- У збиту суміш всипаємо родзинки та перемішуємо.
- Печемо за температури 180-200°C приблизно 35-45 хвилин, поки запіканка не підніметься.
- Обережно дістаємо з духової шафи, остуджуємо і лише потім виймаємо з форми. Виходить соковита та однорідна текстура, яка нагадує чизкейк.
Смачного!
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