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Творожная запеканка: рецепт от Владимира Ярославского

17.01.2023

Творожная запеканка — полезное блюдо, которое можно приготовить на завтрак. Судья «МастерШеф» Владимир Ярославский поделился несколькими секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт творожной запеканки читайте в материале.

Творожная запеканка: рецепт от Владимира Ярославского

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Ингредиенты:

  • творог 15% — 500 г
  • сахар — 100 г
  • ванильный сахар — 10 г
  • манная крупа — 40 г
  • молоко — 275 г
  • сливки — 150 г
  • большие яйца — 2 шт.
  • черный изюм — 125 г

Способ приготовления: ⠀

  1. Взбиваем венчиком в однородную смесь творог, сахар, ванильный сахар, манку, молоко, сливки и яйца. Оставляем постоять на 1-2 часа. Это надо для того, чтобы манка полностью набухла.
  1. Тщательно взбиваем блендером массу до глянцевого состояния, как йогурт. Не волнуйтесь, если она жидковата, как тесто на блины или даже оладьи. Это хорошо. Творог может быть суховат, тогда я добавляю еще немного молока — 25 г.
  1. Изюм перебираем и отдельно бланшируем кипятком — оставляем на 5-10 минут в горячей воде, чтобы набух.
  2. Во взбитую смесь всыпаем изюм и перемешиваем.
  3. Печем при температуре 180-200°C примерно 35-45 минут, пока запеканка не поднимется.
  4. Аккуратно достаем из духовки, остужаем и только потом вынимаем из формы. Получается сочная и однородная текстура, которая напоминает чизкейк.

Приятного аппетита!

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