Щоб смак вашого шашлика був неперевершеним, учасник шоу «МастерШеф. Професіонали» Алік Мкртчян поділився власними секретами того, як маринувати шашлик!

Особисто у мене, коли зароджувалася ідея замаринувати індичку для шашлика, в голові відразу виникав протест проти майонезу, який я – людина кавказької крові – категорично не хотів використовувати! Саме тому я придумав незвичайний і водночас легкий рецепт маринаду для м’яса індички.

Для приготування вам знадобиться:

Все це потрібно добре перемішати в глибокій мисці, цибулю і помідор нарізати тонкими півкільцями. Отриману суміш з’єднати з м’ясом і залишити в холодильнику на 4—5 годин або використовувати вакуумний пакет для прискорення маринування.

Для приготування вам знадобиться:

Рекомендую всім м’ясо свинини нарізати великими шматками, а цибулю – півкільцями. Всю зелень бажано нарізати, як на салат. Після цього розподіліть м’ясо на столі одним шаром, посоліть, поперчіть, посипте зеленню, цибулею і добре перемішайте. Далі потрібно помістити м’ясо в каструлю настоюватися. Я рекомендую замаринувати м’ясо саме за добу до смаження. Але якщо ж вам потрібно посмажити м’ясо ввечері поточного дня, то залиште м’ясо в теплі, щоб цибуля і зелень встигли пустити сік, і м’ясо встигло просочитися.

Для приготування вам знадобиться:

Цей принцип маринування дуже схожий з моїм фірмовим свинячим шашликом. Але зверніть увагу, що тут є велика кількість цибулі та помідорів. Адже кислота, що міститься в цих овочах, потрібна для розм’якшення м’яса. Олія в маринаді потрібна саме для того, щоб всі спеції краще просочили м’ясо. Також олію використовують для появи на м’ясі красивої скоринки. Суміш потрібно поставити в холодильник на ніч.

Для приготування вам знадобиться:

Всі пропорції можете брати за аналогією яловичого шашлика, принцип маринування теж, але найголовніше – не шкодуйте помідори! Суміш потрібно поставити в холодильник на ніч. Для насиченості смаку можете додати трохи білого сухого вина!

